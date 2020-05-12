Zyxel LTE2566 4G Modem Router ile Evde, Güçlü İnternet

Ağ teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan Zyxel, evden çalışan iş dünyası profesyonelleri ile öğrencilere iş ve eğitim sürekliliği için LTE çözümlerini öneriyor. ADSL, fiber veya kablolu TV gibi karasal hatların bulunmadığı lokasyonlarda veya bu hatlarda kesinti yaşandığında 4,5G internet erişimi sağlayan Zyxel'in yeni LTE cihazı, kesintisiz iletişim vaat ediyor. Kurumsal ve bireysel kullanıma uygun olan Zyxel'in yeni 4,5G modem/router'ı LTE 2566, 300 Mbps indirme (DL), 50 Mbps (UL) veri gönderme kapasitesi ile sabit hatların olmadığı dağ evleri veya pandemi sürecini sahil kasabalarındaki yazlık evlerinden geçiren aile fertlerine kesintisiz internet erişimi sunabiliyor.
Evde mevcut sabit hatlarda kesinti yaşanması durumunda alternatif çözüm olarak devreye girebilen ve 4,5G LTE yedek internet bağlantısı sağlamak için kullanılabilen LTE 2566, köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modları ile her türlü cihaz veya ağ geçidi ile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
Klasik modem/routerlar, bir ADSL/VDSL modem desteği ve servis sağlayıcı firmanın ethernet kablosu ile internet erişimi sağlayabilirken;LTE modem/routerlar, kablo ile internet bağlantısının olmadığı yerlerde "herhangi bir SIM kart üzerinden" sabit telefon hattına ihtiyaç duymadan yüksek hızda internet sunabiliyor. LTE 2566, mikro USB güç bağlantı noktasından aldığı enerji ile mobil olarak çalışabiliyor.
Zyxel Retail Satış Müdürü Mehmet Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre Zyxel'in yeni nesil modem/routerı LTE 2566 ile Netflix üzerinden dizilerinizi rahatlıkla izleyebilir, 4K çözünürlüklü videoları bekleme süresi ve kopma olmadan seyredebilir, oynadığınız oyunların canlı yayınlarını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Öte yandan cihaz sayesinde ofisinize bağlanarak yüksek boyutlu dosyaları rahatlıkla transfer edebildiğiniz gibi iş arkadaşlarınıza ultra yüksek kalitede video konferans görüşmeleri de gerçekleştirebilirsiniz. LTE modem/routerınızın ebeveyn kontrolü modunu aktif hale getirerek güvenli internet ortamı yaratabilirsiniz.
"Telefonlarımızdaki interneti istediğimiz zaman paylaştırmak mümkün" diyen Mehmet Yılmaz, Wi-Fi Hotspot adı verilen bu özelliğin günümüzde son teknolojiye sahip cep telefonlarının tamamında bulunduğuna dikkat çekiyor.
Wi-Fi Hotspot sayesinde herhangi bir cep telefonundaki data paketi, bilgisayar ve benzeri farklı cihazlar ile paylaştırabiliyor. LTE modem/routerlar SIM kart yardımı ile interneti bulunduğunuz her yerde paylaştırabilmenize olanak tanıyor.
İşinizde yüksek performans,online eğitimde süreklilik
Aynı anda 32 adet cihaz bağlantısına izin veren Zyxel LTE2566 4G LTE routerın bütünleşik pili 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ürünü micro USB ile şarj olduğu için uygun bir adaptör ile elektriğe bağlamak suretiyle ya da bir powerbank ile bu süreyi uzatmak mümkün olabiliyor.
Zyxel'in LTE modem/router'ı, AC1200 teknolojisi destekli dual bant özelliği ile yüksek kalitede kusursuz Wi-Fi deneyimi için hem, 2,4ghz hem de 5ghz bağlantı seçeneği sunabiliyor. Türkçe ara yüz desteği, tak ve çalıştır özelliği, Web GUI sihirbazı sayesinde Zyxel LTE 2566, kolayca yönetilebiliyor.
2,4 inç dokunmatik ekran
2,4 inçlik renkli bir ekrana sahip olan ürünün yönetimi ise son derece kolay. Zyxel LTE 2566'nın veri kullanımını, pil ömrünü, sinyal gücünü, indirme / yükleme hızlarını, WiFi durumunu, WiFi şifresini, bağlı kullanıcıları ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanıyan dokunmatik ekranı bulunuyor. Sadece 130gr ağırlığı olan cihazı, Micro USB bağlantısı ile şarj ettikten sonra bir SIM kart takarak kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz.
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