Zyxel'den Yeni Multi-Gigabit WiFi 6 Destekli Switch

Zyxel'in yeni Multi-Gigabit Switchleri, işletmelerin yüksek ağ hızı taleplerine cevap veriyor. Kullanıcı dostu ürün, bulut tabanlı esneklik avantajının yanı sıra pazarda bir ilk olan 5 renkli LED ışık desteği ile optimum ağ performansı vadediyor.