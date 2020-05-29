Zyxel'den Yeni Multi-Gigabit WiFi 6 Destekli Switch

Yapay zeka destekli bulut tabanlı ağ çözümleri sunan Zyxel Networks, XS1930 serisi gigabit switchlerini pazara sundu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm ağ taleplerine cevap veren ürün, WiFi 6 teknolojisi desteği ile kurumların hız kapasitesi beklentisini karşılıyor.
WiFi 6 yani IEEE 802.11ax teknolojisi, çok kısa mesafelerde teorik olarak 10Gbps ve 12Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Bu da bir önceki WiFi 5 teknolojisine göre yüzde 30 - 40 daha iyi performans anlamına geliyor. Öte yandan WiFi 6, 20MHz kanalları 64 yerine 256 alt kanala bölüyor. Bunun yanında alt kanallarda da değişiklik yapıyor ve bu sayede birkaç 802.11ax cihazıyla aynı anda etkileşimde bulunabiliyor. Dokuza kadar cihaz, tek kanal üzerinde veya 160Mhz bloğu üzerinde 74 cihaz rahatça iletişim kurabiliyor.
Entegre yapı, üstün performans
Pazardaki birçok switch, yalnızca 1G veya 10G bağlantı hızı sunuyor. ZyXEL'in XS1930 serisi multi-gigabit switchleri ise 100M, 1G, 2.5G, 5G ve 10G – gibi değişken hızları destekliyor. Böylece özelikle küçük işletmelerin farklı iş uygulamaları ve farklı kapasitede cihazları için ihtiyacı olan değişken ağ hızı talebi karşılanmış oluyor. Bütçe dostu bir ürün olan XS1930 serisi switchler, işletmelerin hali hazırdaki donanım ve yazılım çözümleri ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabildiği gibi kurumların, gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni teknolojiler ile de uyumlu bir yapıya sahip bulunuyor.
5 led ışığı ile ağın gerçek performansı izleme imkanı
Özellikle multi-gigabit teknolojisi ile beraber bir kurumun bilgisayar ağında çeşitli hızlara, kablo uzunluğuna ve kablo kalitesine sahip cihazların olması, genellikle her bağlantının gerçek hızını görmeyi zorlaştırıyor. XS1930 serisi switchler beş farklı renkli LED gösterimi ile bu karmaşaya son veriyor. Böylece ağ yöneticileri kolay bir şekilde ağın gerçek hız performansını saptayıp gerekli aksiyonları alabiliyor. Pazarda bir ilk olan bu yenilik, bilgi işlem uzmanlarının işlerini son derece kolaylaştırıyor.
Mobil, IoT ve WiFi 6 cihazlarının entegre yapısı, kullanım alanlarının ve aplikasyon sayılarının artması, güçlü bir ağ omurgası ihtiyacını beraberinde getiriyor. XS1930-12HP, WiFi 6 cihazlarının ihtiyaç duyduğu IEEE 802.3bt (PoE++ veya Ultra PoE) standardını destekliyor. Bu sayede bir önceki PoE+ standardının tam 2 katı kapasiteyle tek bir porttan 60W'a kadar yeni nesil cihazlara güç sağlanabiliyor. XS1930-12HP toplam 375W PoE bütçesi ile çok sayıda gelişmiş cihazı aynı anda ağ bağlama imkanı sunuyor.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin artık günlük operasyonel işlemler için çok daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Ömer Faruk Erünsal "WiFi 6'ya geçiş trendi, bu işletmeleri yeni teknolojilere yatırım yapmaya yöneltiyor. Günümüzde güçlü bir omurga yapısına sahip bilgisayar ağı her şirketin temel ihtiyacı haline geldi. Yüksek ağ performansı vaat eden yeni Multi Gigabit switchlerimiz kurumların bu taleplerini karşılamak için tasarlandı" şeklinde konuşuyor.
XS1930 serisinin NebulaFlex ürün ailesi ile entegre olduğunu belirten Erünsal sözlerine şöyle devam ediyor: "Kullanıcılar dilerlerse bağımsız modu veya Zyxel'in Nebula bulut modunu tercih edebilirler. Zyxel, şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda, bu iki moddan birine geçiş yapma esnekliği de sunuyor. Sessiz iş ortamları ile uyumlu bir yapıya sahip olan cihaz, iş yerinde sükûnetini garanti altına alıyor. 28-50 desibel aralığında çalışabilen ürün, küçük ofisler, butik oteller, öğrenci yurtları veya halka açık işletmeler için oldukça idealdir. XS1930 serisinin 8 Multi-Gig portlu XS1930-10 ve XS1930-12HP olmak üzere iki modeli bulunuyor."
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