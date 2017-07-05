Özetle

Sonuç olarak toparlayacak olursak, Asus ZenFone Zoom S, yetenekli özellikler sunan bir akıllı telefon modeli. Ancak fiyatı bizce yüksek. Şu an Zoom S'i piyasada 2499 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Evet, kamera yetenekleri önemli. Elbette çift arka kameraya sahip olması onu ZenFone ailesi içinde farklı bir yere konumlandırıyor olabilir, ancak piyasadaki tek çift kameralı telefon Zoom S olmuyor. Bu konuda alternatifi bol. Hatta bunlar arasında amiral gemisi modeller de bulunuyor. Bu anlamda Asus, Zoom S'in fiyatını biraz aşağı çekerse rekabetçi olacaktır, ancak bu haliyle işi zor gibi.

Kimler Almalı

Asus ZenFone çizgisini seven ve telefonda çift kameranın yeteneklerini kullanmak isteyen kullanıcılar Zoom S'i değerlendirebilirler.

Asus'un fotoğrafçılık yeteneklerine oynayan telefonu ZenFone Zoom S'i tüm detaylarıyla inceledik!

Asus, ZenFone ailesiyle tüm dünya bir yana, özellikle ülkemizde kullanıcılar tarafından bir hayli ilgi görüyor. Bunda, özellikle teknik kadrosuyla kullanıcıları memnun edecek kapasitede telefonlar üretmesi ve öte yandan rakip modellere nispeten daha uygun fiyatlar seçmesi de bir hayli etkili. Elimizdeki model de ZenFone ailesinin yeni bir üyesi. Peki, diğerleri kadar başarılı mı; kullanıcıları tatmin edecek yönde özellikler sunuyor mu? Bu incelememizde bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Öncelikle şunu söylemek lazım ki; ZenFone Zoom S'i aslında daha önce ZenFone 3 Zoom olarak görmüştük. Fakat ne hikmetse, telefon bu isimle değil, ZenFone Zoom S olarak karşımıza çıktı. Her iki telefon da ZE553KL model numarasına sahip, ancak görünüşe göre Asus ekibi bu telefonu ülkemizde Zoom S olarak satışa sürmeyi uygun görmüş.

Bu konuyu bir kenara bırakacak olursak, bu telefon adından da anlaşabileceği üzere özellikle fotoğrafçılık yetenekleri üzerinde duruyor. Bunu, çift arka kameraya yer vermesi ve bazı özellikleriyle öne çıkaran telefon, segment olarak ise orta – üst seviye telefonlar arasında kendine yer buluyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan telefonun tasarımıyla söze başlayalım.

Tasarım

Zoom S, son dönemde karşımıza çıkan çift kameralı telefonlarla hemen hemen aynı tasarım detaylarına sahip. Arka yüzde iki adet yan yana dizilen lensler kuşkusuz bunun en büyük göstergesi, ancak yalnızca bu değil; Huawei P10'un arka yüzden görünümüne oldukça benzeyen Zoom S, bunu anten çizgileriyle bize gösteriyor. Hemen ortada yer alan parmak izi sensörünün de, Huawei P9'u andırdığını söylemek gerek. Yine kenarlara doğru yumuşayan ve yuvarlanan hatlar, Xiaomi Mi 6'yı anımsatıyor. Tüm bunları telefonu yermek için söylemiyoruz; bilhassa bunlar Zoom S'te gayet güzel duruyor. Hafif kumlu alüminyum mat yüzey, kenarlara doğru yuvarlanan köşeler ve ekranda da 2.5D cam kesimin kullanılması, telefonun güzel görünmesini sağlamış.

Telefonun kalınlığı 7.9 mm. Ancak yuvarlatılmış kenarlar dolayısı ile telefon daha ince bir profile bürünmüş. Zoom S'in 170 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Elimizde siyah renk seçeneğiyle bulunan Zoom S, ayrıca gümüş ve altın renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. Bu arada yine bu modelin çift SIM kart desteği gösterdiğini de söyleyelim.

Hemen telefonun çevresine bakacak olursak, sağ kenarda ses ve güç butonlarını, alt kısımda hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C slotunu, sol yanda da SIM kart ile microSD kart çekmecesini görüyoruz.

Ekran ve işletim sistemi

Zoom S'in ekranı 5.5 inç boyutunda. Full HD çözünürlük sunan ekran, 500 nit parlaklık oranıyla gayet güzel seviyede parlaklık sağlıyor. Öte yandan renk dağılımını da gayet beğendik. Bunda kuşkusuz ekranın AMOLED panelden yana tercih edilmiş olmasının önemi büyük. Bu sayede telefonda video ve film izlemeyi sevenler, derin siyahlar ve zengin doymuş renkler karşısında memnun kalacaklar. Yine öte yandan normal kullanım noktasında da, görüş açıları ve açık havada ekran görünürlüğü anlamında beklentimizin üzerine çıktığını da vurgulamak gerekiyor. Bu arada ekranda koruma olarak ise, Corning Gorilla Glass 5 bulunduğunu sözlerimize ekleyelim ve işletim sistemine bakalım.

Zoom S'te işletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow görüyoruz. Bilinene göre Zoom S, yakın bir tarihte Android 7.1.1 Nougat güncellemesi alacak. O nedenle bu konuda endişe etmenize gerek yok.

Arayüz, Asus'un yine daha önceki ZenFone 3 telefon modellerinde de karşılaştığımız gibi ZenUI 3.0 olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımı kolay olan ZenUI arabirimi, ekranı yukarıdan çektiğinizde zengin bir kısayol menüsü sunuyor; alttan çektiğinizde ise kullanışlı seçenekler getiriyor. Buradan temayı değiştirebiliyor, uygulama ve pencere özelliklerine erişebiliyorsunuz.

Telefonda yerleşik gelen kullanışlı uygulamalar da bulunuyor. Bunlar arasında telefonun kamerasını kullanarak mesafe ölçen Lazer Cetvel, telefonu analiz edebileceğiniz Mobil Yönetici ve bir fitness uygulaması olan ZenFit gibi örnekler mevcut. Ancak bunlardan bazılarını telefondan kaldıramıyor olmanız üzücü.

Kamera

Zoom S'in en önemli özelliği kuşkusuz kamerası. Çift arka kameraya sahip olan Zoom S, 12 MP + 12 MP çift lens kullanıyor. Bunlardan biri Sony IMX362 sensörünü kullanırken, f/1.7 diyaframla birlikte geliyor. 25 mm'lik ana lens, 4 eksenli optik imaj sabitleyicisinin de sahibi.

Arka yüzdeki ikinci kamera ise, 59 mm odak uzaklığı ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerayla birlikte, kuşkusuz Bokeh olarak da adlandırılan derinlikli fotoğraf çekebilme imkanı sağlanıyor. Ancak Alan Derinliği modunda fotoğraf çektikten sonra fotoğraf hazırlanırken bir süre bekliyorsunuz. Huawei P9'da ise böyle bir bekleme süresi ile karşılaşmıyoruz. Öte yandan fotoğrafı çektikten sonra odak noktası değiştirirken de yine kısa da olsa bir bekleme süresi mevcut.

Zoom S'in kameralarının getirdiği bir diğer özellik ise, telefona da adını veren 2.3x optik zum kabiliyeti. 2.3x optik zum ve 12x dijital zum sağlayan telefon, özellikle gündüz çekimlerinde kontrast oranı ve ışık dengesi iyi fotoğraflar yakalayabilmenizi sağlıyor. Ancak ışık oranı düştükçe, zumlu karelerde grenlerle karşılaşıyorsunuz.

4 eksenli optik imaj sabitleyicisi ve lazer odaklama ile video yeteneğini seveceğinizi düşündüğümüz Zoom S, 4K video kaydı da yapabiliyor. 1080p'de 60 kare video kaydı var; 4K'da ise 24 kare görüntü alabiliyorsunuz.

Telefonun ön kamerası da 13 MP Sony IMX214 sensör bulunduruyor. f/2.0 diyafram açıklığı ile 1080p video kayıt imkanı da bu kamerada sunuluyor.

Zoom S'te kullandığınız kamera hangisi olursa olsun, çok sayıda seçeneğiniz var. Telefonun kamera yeteneklerini zorlamak için özellikle manüel modu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak bu konuda pek iyi işler çıkartamasanız bile, çok sayıda mod size yardımcı olacaktır. Bunlar arasında HDR Pro, Süper Çözünürlük, Gece, Alan Derinliği, GIF Animasyon, Hızlı ve Yavaş Çekim modları göze çarpıyor.

Telefonun fotoğraf kalitesini de toparlayacak olursak, gayet iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Çektiğimiz fotoğrafların çoğunda, özellikle kontrast ve renk dengesi noktasında kategorisi için güzel sonuçlar aldık. Fiyat aralığı için diyebiliriz ki, Zoom S'i kamera yetenekleri için tercih edecek olanlar memnun kalacaklardır.

Teknik kadro ve performans

Zoom S'te Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi yer alıyor. Orta – üst segment olarak kategorilenen bu işlemcinin bulunduğu koltukta, daha önce Moto Z Play, Lenovo P2 ve hatta ZenFone 3'ü otururken görmüş ve incelemiştik. O anlamda telefonun performans olarak kapasitesinin, bu telefonlarla aşağı yukarı muadil olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylüyoruz, çünkü telefonun fiyatı ve sunduğu teknik kadro ile bunun karşılığında performans yansıması, açıkçası telefonu oldukça tartışmalı bir noktaya taşıyor. Bunun detaylarından az sonra bahsedeceğiz.

Zoom S'te 4 GB kapasitesinde RAM bulunuyor. Ayrıca Zoom S'in depolama kapasitesi ise, 64 GB. Dilerseniz bu alanı 256 GB daha microSD kart yoluyla arttırmanız mümkün.

Telefonda yine önemli bir noktayı batarya kapasitesi oluşturuyor; burada 5000 mAh kapasitesinde bir pil görüyoruz. Yine telefonun pil ömrünü ne kadar idame ettirebildiğinden az sonra bahsedeceğiz.

Telefonda yer alan grafik işlemci Adreno 506. Bununla ve diğer teknik özellikleriyle birlikte oyun severler memnun kalacaklar. Alto's Adventure'da 60 kare/s performans aldığımız Zoom S, öte yandan FIFA Mobile'ı denediğimizde de bize pürüzsüz bir performans sergilemeyi başardı.

Zoom S, ayrıca incelediğimiz süre boyunca, uygulama geçişlerinde ve genel kullanım sırasında herhangi bir gecikme, takılma veya donma ile bizi karşılaştırmadı. Web sayfaları arasında gezinme gibi görevleri yerine getirirken gayet hızlı davrandı ve öte yandan kamera açılış süresi de oldukça hızlıydı.

Aldığımız sentetik test sonuçlarından da hemen kısaca bahsedelim ve fiyat/performans değerlendirmesine geçelim. AnTuTu Benchmark'ta aldığımız sonuçta 57679 puan gördük. Yine GeekBench 4'te tek çekirdekte 862, çoklu çekirdekte 4230 puan aldığımız Zoom S, 3DMark Benchmark'ta da 13900 puan toplayabildi.

Bu sonuçlara baktığımızda, Zoom S'in karşısında çok sayıda rakip olduğunu söylemek gerekiyor ve bu rakipler, ondan çok daha uygun fiyatla bulunabiliyor. Burada Moto Z Play, Lenovo P2, ZenFone 3 ve Samsung Galaxy A7 (2017) modellerini görebiliyoruz.

Evet, Zoom S fotoğraf konusunda ZenFone ailesi içinde ayrı bir yerde olmasıyla farklılaşıyor olabilir, ancak fiyatı açıkçası pahalı. Zoom S, 2499 TL fiyatla satışta bulunuyor. Bu anlamda fiyatının bir hayli yüksek olduğunu kabul etmek gerek. Hatta şöyle söyleyelim: Amiral gemisi statüsünde olan Moto Z şu an 1900 TL civarında bulunabiliyor, öte yandan Xiaomi Mi 6'yı ve Samsung Galaxy S7'yi 2300 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

Pil ömrü

Zoom S'te 5000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Evet, telefonda geniş bir batarya mevcut ve bunu 7.9 mm içinde sunması önemli bir detay olarak göze çarpıyor. Telefonun pil performansına yönelik olarak söyleyebileceklerimiz ise gayet olumlu olacak. Zira telefonu elinizden düşürmeyen biriyseniz, Zoom S bu yöndeki beklentinizi karşılayacaktır. Şöyle ki: Kameranın 1 saatten fazla kullanıldığı ve internette dolaştığımız, ara ara oyun oynadığımız 3 günlük kullanım senaryomuzda, telefonun bataryası kabaca yüzde 15 seviyesinde boşaldı. Öte yandan 90 dakikalık HD video testimizde de, yüzde 10 oranında kayıp gördük. Yani, 1,5 saatlik video oynatımın sonrasında telefonda batarya doluluk oranı halen yüzde 90 oranındaydı.

Telefonun bataryası tükendiğinde ise, 15 dakika içinde yüzde 11'ini şarj ettiğini gördüğümüz Zoom S, bataryanın tamamını ise kabaca 1,5 saat içinde doldurabiliyor.

Asus ZenFone Zoom S Teknik Özellikleri Ürün Modeli Asus ZenFone Zoom S Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 71 Üretici ASUS Firma AsusTek Computer (216) 521 47 25 Model ZE553KL İşletim Sistemi Android 6.0.1 İşlemci Qualcomm Snapdragon 625 Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 2.0 GHz Ekran Teknolojisi AMOLED Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 × 1920 px Grafik İşlemci Adreno 506 Bellek (RAM) 4 GB Dahili Depolama 64 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 12 MP Çift Hat Var Wi-Fi Var NFC Yok GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Boyutlar 77 × 154 × 7.9 mm Ağırlık 170 gr.

Alternatifleri

Asus ZenFone Zoom S'e alternatif olarak Xiaomi Mi 6, Moto Z ve Huawei P9 da değerlendirilebilir.