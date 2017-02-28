Özetle

Sonuç olarak Lenovo P2, orta düzey bir telefonda görmek istediğiniz hemen her şeyi sizlere sunuyor. Öte yandan bir de bu kategoride sık rastlanmayan şaşırtıcı bir pil ömrü sunuyor. Bu nedenle Lenovo P2'yi tercih etmek için en büyük sebebiniz pil ömrü olacaktır diyebiliriz. İncelemenin başında da söylediğimiz gibi, Lenovo P2'yi şu sıralar 1598 TL fiyatla bulabilmeniz mümkün.

Kimler Almalı

Özellikle telefonunun şarj sıkıntısından bunalan kullanıcılar Lenovo P2'yi mutlaka değerlendirmeliler.

Lenovo P2, "en uzun ömürlü" akıllı telefon olabilir mi? Test ettik! İşte değerlendirme notlarımız...

Akıllı telefon pazarında kısa pil ömrü, 2017 yılında da kullanıcıların genel şikayetlerini oluşturmaya devam etti. Ancak Lenovo, bu sorunu kendi adına çözmüş gibi görünüyor. Bugünkü inceleme konumuz olan Lenovo P2, tam 5100 mAh kapasitesindeki bataryasıyla pil sorununu ortadan kaldıran bir akıllı telefon oluyor. Bunun detaylarına az sonra yakından bakacağız zaten.

Geniş batarya ile yüksek pil ömrü, aslında Lenovo'nun P2 modeli özelinde sunduğu ilk çözüm değil. Benzer senaryoyu Lenovo Vibe P1 modelinde de görmüştük ve o telefon da dönemin en uzun pil ömrü sunan akıllı telefonu olmayı başarmıştı. Elbette Lenovo, P1 ve P2 modelleriyle potada yalnız değil. Onunla beraber farklı markalardan da benzer çalışmalar görüyoruz. Mesela Asus'un Max isimli akıllı telefonu da uzun pil ömrüyle dikkat çeken bir modeldi. Her iki akıllı telefonu da daha önce detaylı olarak incelemiştik hatırlarsanız. Bu defa da Lenovo P2 elimizde. Öte yandan çok yakın zamanda Asus Zenfone 3 Max'in incelemesini de sizlerle paylaşacağız, şu sıralar telefon test aşamasında...

Lenovo VIBE P1 İncelemesi

Lenovo P2'nin tasarımıyla söze başlayacağız. Ancak geçmeden önce telefonun fiyatını sizlerle paylaşalım. Lenovo P2'yi şu sıra piyasada 1598 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Hemen kısaca bir fiyat değerlendirmesi yapacak olursak, P2'nin fiyatı belki biraz daha düşük tutulabilirdi. Ancak yükselen kurdan etkilendiği de malum. Zira selef model olan Vibe P1, piyasaya 1299 TL fiyatla çıkmıştı. O yüzden arada büyük uçurum yok diyebiliriz.

Öte yandan Lenovo P2'nin piyasada şu an bir muadili olduğunu da söylemek zor. En yakın rakibinin 4130 mAh kapasiteli Asus Zenfone 3 Max ve 4000 mAh'li Lenovo K6 Note olduğunu söyleyebiliriz. Elbette yüksek batarya kapasiteli akıllı telefonlara daha çok örnek var. Bunlardan birkaçı Oukitel K10000, VKworld G1 Giant ve THL T7 gibi modeller. Ancak bu modelleri ülkemizde bulamıyoruz.

Peki, Lenovo P2 bizlere yalnızca yüksek pil ömrü mü sunuyor, yoksa daha başka önemli özellikleri de var mı? Şimdi tasarımla değerlendirmeye başlayalım.

Tasarım

Açıkçası Lenovo P2, tasarımıyla selef modele kıyasla güzel bir revizeye uğramış. P1 modelinin hantallığını üzerinden atan P2, daha ince ve hafif bir kasaya sahip. Öte yandan metalik yapısıyla elde sağlam ve hoş bir tutuş hissi de yaratan telefon, bu anlamdan genel hatlarıyla beğenimizi fazlasıyla kazandı. Elbette büyük boyutları ve geniş bataryasından dolayı telefon hala bir miktar ağır. 177 gram ağırlığında olan telefon, selef modelin 189 gram ağırlığına kıyasla epey yol kat etmiş. Üstelik bunu, yine selef modele kıyasla 100 mAh'lik bir batarya artışına rağmen bizlere sunuyor.

Yine selef modele kıyasla 1.6 mm daha incelen telefon, Asus Zenfone 3 Max'ten de böylece daha ince olmayı başarıyor. Kutu içeriğinde çıkan koruma panelini takarsanız elbette işler değişiyor, onu söylemek gerek. Koruma paneliyle birlikte daha kallavi bir görünüm kazanan P2, elbette bunun karşılığında da düşmelere karşı daha sağlam bir yapı kazanıyor. Burada seçim size kalmış.

Başka bir modelle kıyaslamak gerekirse, P2'nin iPhone 7 Plus'ın 188 gram ağırlığından daha hafif, 7.3 mm kalınlığındansa 1 mm daha kalın olduğunu söyleyerek bu kısmı tamamlayabiliriz.

Lenovo P2'nin farklı renk seçenekleri mevcut durumda. Elimizde telefonun gri renkli modeli bulunuyor. Ayrıca altın renkli seçeneğiyle de satın alabiliyorsunuz. Ancak elimizdeki rengin daha tok ve premium göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Lenovo P2'nin üst kenarında kulaklık girişini görüyoruz. Alt kısımda da tipik olarak microUSB bağlantı yuvası ve onun yanında da hoparlör yer alıyor. Çift taraflı yerleştirilen ızgaralardan sağ taraftaki hoparlöre ait. Sol yandaki ise, son zamanlarda sıkça gördüğümüz üzere kozmetik amaçla yerleştirilmiş.

Lenovo P2'nin sağ kenarında güç ve ses butonları yer alıyor. Ekranın altında da parmak izi okuyucu bulunuyor. Sol kenara baktığımızda ise burada ise güç tasarruf modunu etkinleştiren anahtar bulunuyor. Evet, bu anahtarı çevirerek kolayca P2'yi pili bitmeyen bir canavara dönüştürebiliyorsunuz.

Anahtarın üzerinde de SIM kart çekmecesi bulunuyor. Elimizde çift SIM kartlı modeli bulunan P2, burada hibrit SIM kart sistemini bizlere sunuyor. 2'inci SIM kart yerine microSD kart ile hafızayı 256 GB daha arttırabiliyorsunuz.

Ekran ve işletim sistemi

Lenovo P2'nin ön yüzü 5.5 inç Full HD AMOLED ekrana sahip. Bu fiyat segmentinde halen 720p ekranlarla karşılaşmak mümkün. 401 ppi piksel yoğunluğunda olan ekran, bu fiyat kategorisi için gayet güzel bir görüntü sunuyor bizlere. Ekranı da parlak olan Lenovo P2, iyi de bir renk aralığı getiriyor. Böylece onda video izlerken herhangi bir hayal kırıklığına uğramayacağınızı söyleyebiliriz. Öte yandan ekranın görüş açısı da iyi seviyede.

Telefonun ekran – gövde oranı yüzde 71.7 seviyesinde. Bununla birlikte de ekran konusunda selef modelle hemen hemen aynı olan P2, ekran koruması olarak da yine Corning Gorilla Glass 3'ü kullanıyor.

Lenovo P2''de Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi kullanılıyor. Ancak hemen merak edenleriçin söyleyelim ki, Lenovo P2, Android 7.0 güncellemesi alacak.

Lenovo P2'nin arayüzü, daha önceki Lenovo modellerine de gördüğümüz gibi kendine has bir tasarıma sahip. Ancak stok Android kadar sezgisel ve basit bir kullanım sunuyor bizlere.

Teknik kadro ve performans

Elimizde Lenovo P2'nin 4 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip modeli bulunuyor. RAM anlamında selef modele 2 kat daha fazla kapasite sunan Lenovo P2, işlemci olarak da güncellenmiş. Telefonda, Snapdragon 625 işlemci çalışıyor. 8 çekirdekli bu işlemcisiyle, Adreno 506 grafik biriminin de sahibi olan telefon, aldığımız test sonuçlarında da bize segmenti için etkileyici sonuçlar verdi. Şimdi bunlardan da bahsedelim.

AnTuTu Benchmark testinden 64266 puan toplayan Lenovo P2, bu puanla son zamanlarda test ettiğimiz orta segmentte yer alan pek çok akıllı telefonu geride bırakmayı başardı. Bunlar arasında Huawei P9 Lite, Samsung Galaxy A7 (2017) ve Asus Zenfone 3 gibi önemli modeller ve hatta geçtiğimiz senenin amiral gemisi Samsung Galaxy S6 da yer alıyor.

Geekbench 4 testimizde ise tek çekirdek skoruyla 811 puan toplayan Lenovo P2, çoklu çekirdek performansıyla da 2974 puan aldı. Bu testte grafiklerde orta sıralara çekilen telefon, CPU Prime Benchmark'ta ise 20952 puanla, Xiaomi Mi5 ve LG V20'nin ardından 3'üncü sıraya yerleşmeyi bildi.

Grafik adımını da Epic Citadel'de 59 FPS ile kapatan Lenovo P2, böylece oyunlarda da bize iyi bir performans verdiğini gösteriyor. Öte yandan oyun ve diğer uygulamaları yüklemek için, telefonda 24 GB gibi geniş bir depolama alanının kullanılabilir olarak geldiğini de söyleyelim.

Bu sonuçlar neticesinde, Lenovo P2'nin performansından bir hayli memnun kalacaksınız diye düşünüyoruz. Peki, Lenovo P2'nin en önemli özelliği olan pil ömrü ne kadar gidiyor?

Pil Ömrü

Lenovo P2, ¸ortalama kullanımın üzerinde çok rahat 2 günü çıkartıyor, hatta üçüncü güne göz kırpıyor. 5100 mAh gibi dev bir bataryanın sahibi olan telefon, açıkçası bu kullanımıyla size telefonu şarja takma alışkanlığını unutturabilir.

Sabah saat 9'da şarjdan çektiğimiz Lenovo P2'yi, daha sık oyun ve video gibi multimedya uygulamalarıyla birlikte ortalamanın üzerinde bir kullanıma tabi tuttuğumuzda, ilk günün sonunda bataryası hala yüzde 58'i gösteriyordu. Ertesi gün yine aynı koşullarda kullanmaya devam ettiğimizde, o akşam da bataryanın halen yüzde 24'ü dolu görünüyordu. Bu da demek oluyor ki, Lenovo P2'yi üçüncü gün şarja takmanız gerekecek.

Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık video testinde de tam ekran parlaklığında yalnızca yüzde 8'lik bir gerileme gördük. Bu sonucu, daha önce incelediğimiz telefonlarla kıyaslayacak olursak, aynı testte Samsung Galaxy S7 edge yüzde 14, Moto G4 Plus ise yüzde 17'lik bir kayıp yaşamıştı diyebiliriz.

Peki, telefon PCMark'tan nasıl bir sonuç aldı? PCMark senaryosunda tam 18 saat 38 dakika gibi çarpıcı bir sonuca imza atan Lenovo P2, bu skorla da son dönemde incelediğimiz telefonları geride bırakmayı başardı. Yani Lenovo P2'nin pil ömrüyle ilgili söyleyeceğimiz şu ki; mevcut telefonunuzun pil ömründen şikayetçiyseniz, Lenovo P2'de bu sorunu yaşamayacaksınız.

Kameralar

Lenovo P2, kameralarıyla ise bu fiyat kategorisinde rekabet edebilecek seviyede. Elbette piyasadaki en iyi kameraları telefon değil, benzer şekilde fiyatlandırılmış rakipleriyle mücadele içinde yer alıyor.

Arka tarafta 13 MP kamera bulunduran telefon, özellikle aydınlık çekimlerde güzel görüntü yakalayabiliyor. Makro çekimlerde ve gece çekimlerinde ise, kameranın biraz bocaladığını görmek mümkün.

Yani, çok kötü sonu almıyorsunuz; ama harika sonuç da beklemeyin. Otomatik mod, genellikle size mümkün olan en iyi görüntüyü sağlıyor. Objektif, f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Burada selef modele göre iyileştirmenin bulunduğunu da söyleyelim.

Telefonun ön kamerası ise yine 5 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerayla 1080p video kaydı yapabildiğiniz gibi, arka kamerada da Full HD video kaydı mümkün. Öte yandan 30 karede 2160 piksel video da çekebiliyorsunuz.

Lenovo P2 Teknik Özellikleri Ürün Modeli Lenovo P2 Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 84 Üretici Lenovo Firma Lenovo Türkiye (216) 570 01 00 İşletim Sistemi Android 6.0.1 İşlemci Qualcomm Snapdragon 625 Çekirdek (CPU) 8 İşlemci Hızı 2.0 GHz Ekran Teknolojisi Super AMOLED Ekran Boyutu 5.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 × 1920 px Grafik İşlemci Adreno 506 Bellek (RAM) 4 GB Dahili Depolama 32 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 5.0 MP Arka Kamera 13 MP Çift Hat Var Wi-Fi Var NFC Var GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Bekleme Süresi 768:00 saat Konuşma Süresi 79:00 saat Boyutlar 76 × 153 × 8.3 mm Ağırlık 177 gr.

Alternatifleri

Lenovo P2'ye alternatif olarak yine dev bataryasıyla dikkat çeken Asus Zenfone 3 Max ve Lenovo K6 Note'u da değerlendirebilirsiniz.