Özetle

Genel olarak Pulsefire FPS'i değerlendirecek olursak, ne performans anlamında ne de tasarım noktasında memnuniyetsizlik yaratıyor. Oyuncular onu her iki anlamda da beğeneceklerdir. Ancak daha hassas kullanıcılar ek özellikler isteyeceklerdir. Bunun için de yazılım üzerinden özelleştirme seçenekleri gerekiyor fakat bu Pulsefire FPS'de yer almıyor. Programlanabilir tuşların olmaması da kullanıcıları farklı seçeneklere sürükleyebilir. Zira kategori bir hayli geniş. Ancak HyperX adına, Pulsefire FPS için iyi bir giriş hamlesi olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek modellerde daha iyi örnekler karşımıza çıkacaktır.

Kimler Almalı

Oyuncu ekipmanlarını HyperX ürün ailesinden tercih edenler Pulsefire FPS'i de rahatlıkla tercih edebilir. Öte yandan performans ve ergonomi anlamında da oyuncuları kendinden memnun bırakacak olan Pulsefire FPS, illa bir yazılım isteyenlere ise hitap etmiyor.

HyperX'in ilk oyuncu faresi elimizde. Peki, gerçekten başarılı olmuş mu? İnceliyoruz...

Kingston'ın artık yola tek başına devam edecek kadar güçlenen HyperX markası, oyunculara hitap eden donanım parçaları ve aksesuarlarıyla biliniyor. Özellikle RAM ve SSD parçalarıyla tanınan HyperX, ayrıca oyuncu kulaklıklarıyla da talep görüyor. Bunlara daha önce Alloy FPS klavyesiyle yeni bir eklentide bulunan HyperX, şimdi de aileye fare ekliyor. HyperX'in ilk oyuncu faresi denemesi olan Pulsefire FPS elimizde.

Ergonomik tasarım

Pulsefire FPS, iyi bir ilk örnek olarak dikkat çeken bir model. Hemen tasarım ve ergonomisiyle değerlendirecek olursak, açıkçası HyperX'in iyi bir ön çalışma ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Ergonomisiyle sağ ele özel olarak yapılan Pulsefire FPS, yüzeyinde yer alan kayganlığı azaltan malzemesiyle terleyen ellere uygun yapıda. Ayrıca başparmağın altına da kauçuk şeritli malzeme yer veren marka, böylece hem yumuşak bir yüzey, hem sağlam bir tutuş sunuyor.

1.8 metre uzunluğunda bir kabloyla bilgisayarınıza bağladığınız Pulsefire FPS, kırmızı desenli kumaş kablosuyla diğer bağlı kablolar arasında rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Öte yandan örgülü kablo sayesinde kablo karışmasının da önüne geçiliyor.

Hafifliğiyle de beğendiğimiz fare, sadece 95 gram ağırlığında. Bu anlamda Pulsefire FPS'in, 83 gramlık Logitech G Pro'dan hafifçe daha ağır olduğunu söylemek mümkün. Tasarım çizgisiyle daha önce incelediğimiz Asus Strix Claw'a benzediğini düşündüğümüz Pulsefire FPS, boyutlarıyla da ona yakın. Ancak ondan bir miktar daha uzun olduğunu söyleyebiliriz.

Performans

El altında rahat duran Pulsefire FPS, toplamda 6 adet tuşa sahip. Bunlardan üçü sağ ve sol tık ile kaydırma tuşu. Ayrıca başparmak altında ileri ve geri butonları yer alırken, son tuş ise hassasiyet ayarlama tuşu oluyor. Dört farklı hassasiyet ayarı sunan Pulsefire, 400, 800, 1600 ve 3200 DPI seviyesinde çalışıyor. Her bir hassasiyet ayarı farklı renk seçeneğiyle özelleştirilmiş. Böylece hangi DPI seçeneğinde olduğunuzu fark edebiliyorsunuz.

Tak ve kullan çalışma stilini gözeten Pulsefire, herhangi bir yazılım kullanmıyor. Yani herhangi bir özelleştirme seçeneğiniz yok. Buna standart kırmızı renk de dahil. Farenin standart kırmızı renk arka aydınlatması bulunuyor. Bir yazılım ile gerek ışık, gerek farklı özelleştirme seçenekleri sunulabilirdi.

Pixart Sensör 3310 kullanan Pulsefire, ayrıca hızlı tepkime süresi için Omron anahtarları kullanıyor. 20 milyona kadar tıklama vadeden Omron'dan kuşkumuz yok zaten. Oyun içi performans kısmında da kullanılan malzemelerin karşılığını alıyorsunuz.

HyperX Pulsefire FPS Teknik Özellikleri Ürün Modeli HyperX Pulsefire FPS Ürün Türü Fare CHIP Online Notu 75 Üretici HyperX Teknik Detaylar Bağlantı USB 2.0 Tuş 6 adet Renk Siyah Ergonomi Sağ el Sensör Pixart 3310 DPI 400 – 3200 Kablo Uzunluğu 1.8 m. Ağırlık 95 gr. Boyutlar 127 x 41 x 71 mm

Alternatifleri

HyperX Pulsefire FPS'e alternatif olarak yine oyun severler Asus Strix Claw'ı da değerlendirebilirler.