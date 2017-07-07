3'üncü başparmak protezi üretildi

Bu protez, elinize 3'üncü bir başparmak ekleyerek yeteneklerinizi geliştirebiliyor.

Son birkaç yıldır 3B baskı daha uygun maliyetli ve erişilebilir hale geldi. Daha önce bu yöntemle ihtiyacı olan kişilere uygun fiyatlı protezler yapan şirketleri gördük, ancak bazı şirket ve girişimler, ek uzuvların insanoğlunun yeteneklerini geliştirebileceğine inanarak daha fazlası için uğraş veriyor. Tıpkı Royal College of Art'ta bir öğrencenin geliştirdiği 3'üncü başparmak gibi.

Okuldan mezun olmak için ilginç bir projeye başvuran Dani Clode, 3B yazıcıları kullanarak yeni bir protez geliştirmiş. Ele kolayca bağlanabilen bu protezin, kullanan herkese yeni yetenekler kazandıracağı düşünülüyor. Bu protez ile yeni bir başparmağına daha kavuşuyorsunuz.

Özellikle kavrama hareketlerine yeni özellikler kazandıran protez, ayakkabı içine yerleştirilen basınç sensörlerine bağlı bir kablo sistemiyle çalışıyor. 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Royal College of Art sergisinde de yayınlanan çalışmayı, hemen yukarıdaki videoda daha detaylı olarak görebilirsiniz.