İşte Apple Park!

Fanlar tarafından merakla beklenen Apple Park, bir drone videosuyla gözler önüne serildi.

Apple, önümüzdeki hafta dünyanın dört bir yanından gazetecilere iPhone 8'in 12 Eylül'de tanıtılacağını duyurmuş ve bu davetinde, yeni amiralinin tanıtımını Apple Park'ta gerçekleştireceğini paylaşmıştı. iPhone 8 lansmanıyla birlikte uzun süredir üzerinde çalışılan ve merakla beklenen Apple Park da hayata geçmiş olacak. iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak gerçekleştirilecek bu etkinlikte, muhtemelen daha pek çok sürpriz göreceğiz. Ancak Apple Park artık sürpriz değil. Zira ortaya çıkan bir drone videosu, tüm Apple Park'ı gözler önüne seriyor.