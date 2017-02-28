Oynat Bu cihazla kaybolmaya son Ping adı verilen bu minik cihaz sayesinde ne kaybolacak ne de kaybedeceksiniz.

Bu cihazla kaybolmaya son

Ping adı verilen bu minik cihaz sayesinde ne kaybolacak ne de kaybedeceksiniz.

Çocuklar, evcil hayvanlar ve değerli eşyalarınızı sürekli gözünüzün önünde tutamıyorsunuz belki, ancak onların nerede olduğunu her an bilmeniz imkansız değil. Bir parça teknolojiyi kullanarak, özellikle çocuklar için üretilen akıllı saatler de tek alternatif değil. Üretilen Dünya'nın En Küçük GPS cihazı olan Ping, kaybolmasından korktuğunuz her şey için önemli bir çözüm olmaya aday.

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