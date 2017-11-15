Yeni bir Face ID vakası daha!

iPhone X'da yer alan Face ID'nin kandırılabildiğine yönelik videolar artıyor. Ancak yeni gelen bu video, "yok artık" dedirtecek cinsten!

Apple, iPhone X modelinde Touch ID'yi ortadan kaldırarak, onun yerini yüz tanıma sistemi olan Face ID ile doldurmuştu. Face ID'nin çok güvenli olduğu vurgusunu yapan Apple, rakamsal oranda ise, Face ID'nin kırılma ihtimalini 1 milyonda 1 şeklinde açıklamıştı. Apple'ın Touch ID için verdiği oran ise, 50 binde 1 idi. Apple bundan pek hoşlanmayacak belki ancak milyonda 1 ihtimaller artmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Face ID, Apple'ın başını ağrıtmaya devam ediyor. Kırılması oldukça güç olarak tanıtılan Face ID, daha şimdiden pek çok video ile sarsılmış durumda. İkizlerde işe yaramayan Face ID, ayrıca kısa zaman içinde ortaya çıkan bir başka videoda da, bir maske tarafından kandırılmıştı hatırlarsanız. Maske üzerine kendi ağız, yüz ve gözlerini modelleyen bir kullanıcı, Face ID'yi bu maskeyi kullanarak kolaylıkla açabilmişti.

Bu kez ortaya çıkan video ise, oldukça şaşırtıcı. Zira bu kez ortada ne bir ikiz kardeş, ne de bir maske var. Face ID, bu kez bir anne ve oğul tarafından kırılmış.

Hemen yukarıda da izleyebileceğiniz üzere, iPhone X'un Face ID'sini kullanan bir anne, daha sonra telefonu oğluna veriyor ve hemen akabinde oğlu da Face ID'yi kullanarak telefonu rahatlıkla açabiliyor. Bu da özellikle yüz hatları birbirine oldukça benzeyen akrabalarda da Face ID'nin işe yaramayacağı ihtimalini akıllara getiriyor. Böylesi ihtimaller ne kadar düşük olsa da, ortaya çıkan bu video, bu tür olayların gerçekleşebileceğini bizlere gösteriyor.

Kısacası, Face ID kırılmaz değil. O nedenle bilgilerinizin güvenliğinden endişeleriniz varsa, yeniden parola ve PIN kodlarına güvenmeye başlayabilirsiniz.