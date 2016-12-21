12 Ocak'ta HTC U mu Geliyor?
HTC'den gelen bu görsele göre firmanın yeni amiral gemisi, çok da uzakta değil!
HTC'nin bir sonraki amiral gemisinin MWC 2017'de tanıtılmasını bekliyorduk. Ancak yeni ortaya çıkan bir basın materyali, bu tanıtımın 12 Ocak'ta yapılabileceğini söylüyor.
Bildiğimiz, HTC'nin bu tarihte "büyük bir duyuru" yapacağı ve paylaşılan görseldeki "For U" sözcüklerine bakacak olursak, bu tanıtımın "sizin için" olacağı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor olabilir? HTC 11 ile tanışmamız muhtemel, ancak isminin HTC U olması bizi şaşırtmayacak. Firmanın amiral gemisi telefonunun ismini değiştirmesi, büyük değişikliklerin yapıldığını gösteriyor olabilir.
Tabi, U harfi başka bir şeyi veya bambaşka bir ürünü de işaret ediyor olabilir. Örneğin kavisli U, kavisli ekranlı bir cihazı tarif ediyor olabilir. Veya HTC yeni bir tablet, akıllı saat veya farklı bir cihaz tanıtmayı planlıyor olabilir. HTC, Under Armour ile birlikte çalıştığından UA markasını taşıyan bir giyilebilir teknolojiyle tanışabiliriz. Veya Tayvanlı firma, VR alanında Vive ile tutturduğu çizgiyi devam ettirecek bir tanıtım yapabilir.
12 Ocak'a birkaç hafta kaldığından U'nun ne anlama geldiğini yakında öğreneceğiz. Eğer daha iyi bir tahmininiz olduğunu düşünüyorsanız, bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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