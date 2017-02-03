Bu Defa LG G6'nın Arkası Göründü!

Bu ay tanıtılmasını beklediğimiz LG G6'nın arka tarafı da internette kendini gösterdi!

Bu Defa LG G6'nın Arkası Göründü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

bu telefonu snapdragon 821 yakacak demedi demeyin. biraz bekleyip 835'le çıksaydı o zaman şansı olurdu bence. tabi fiyatta önemli o ayrı ama snapdragon 835 ile çıkması çok önemliydi.

Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Bluetooth ile PC ve Telefon Nasıl Bağlanır?
Samsung'un Beklenen Tableti Muhtemelen Geliyor
WhatsApp'a Bir Darbe de Almanya'dan Geldi!
Celestron'dan Bilimi Sevdiren Dijital Mikroskop
Windows 10'a Braille Desteği ve Fazlası Geldi!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir