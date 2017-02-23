Galaxy S8+ Çok Uzun Ekrana ve Yuvarlak Kenarlara Sahip
Galaxy S8+ çok büyük bir telefon, ancak can sıkacak kadar büyük olmayabilir! İşte cihazın yeni sızan özellikleri...
Galaxy S8 ve S8 Plus'ın beklenen duyurusu hala bir ay uzakta, bu da demek oluyor ki bilgi sızıntılarıyla idare etmeye devam edeceğiz. En son bilgi sızıntısı Evan Blass'tan (@evleaks) geldi. Yeni sızıntı Galaxy S8 Plus'ın sistem özelliklerini açığa çıkarıyor, ve görünüşe bakılırsa sistem özellikleri daha küçük olan Galaxy S8'e oldukça yakın.
Cihazın en çok dikkat çeken özelliği 6.2-inçlik devasa ekranı. Ekranın "QHD+" çözünürlüğü ekran en-boy orantısının 16:9'dan daha uzun olduğunu, 18:9'a daha yakın olduğunu gösteriyor. Zaten büyük olan 5.7-inçlik ekranıyla Galaxy Note 7'yi bile geride bırakan S8+, farklı en-boy oranı ve çerçeve kalınlığı sayesinde devasa boyutuna rağmen konforlu bir kullanım sunacağı tahmin ediliyor.
Evan Blass tarafından paylaşılan özellikler daha önce gördüğümüz verilerle örtüşüyor: 4GB bellek ve 64GB depolama alanı, 12MP arka kamera ve göz tarama özelliğine sahip bir ön kamera. Galaxy S7' ve Note 7'yi ilginç yapan tüm özellikler S8 vs S8 Plus'ta da buluyor, ancak daha büyük ekran ve tekrar tasarlanmış kasa ile çok daha öteye gidiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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