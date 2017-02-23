Galaxy S8+ Çok Uzun Ekrana ve Yuvarlak Kenarlara Sahip

Galaxy S8+ çok büyük bir telefon, ancak can sıkacak kadar büyük olmayabilir! İşte cihazın yeni sızan özellikleri...

Galaxy S8+ Çok Uzun Ekrana ve Yuvarlak Kenarlara Sahip

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