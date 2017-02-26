Horizon: Zero Dawn İncelemesi

Bazı oyunlar vardır oynamaya vakit ayıramazsın, bazı oyunlar vardır oynamaktan vakit bulamazsın...

Horizon: Zero Dawn

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