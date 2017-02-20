LG G6 Şimdi de Çalışırken Göründü!
LG G6'nın yeni sızıntısı, beklediğimizden de fazlasını ortaya döktü!
Sistem özellikleriyle ilgili bir çok sızıntı ve açıklama olan LG G6'nın şimdiye dek pek bir görseli sızmamıştı. LG'nin kendisi bile bazı ayrıntılar paylaşmıştı, ancak şimdi yeni cihazın ön ve arka fotoğrafları elimize geçti.
9to5Google'ın ele geçirdiği iki fotoğraf, daha önce gördüğümüz çizim ve fotoğrafları doğruluyor. Cihazın metal sırtlı sürümü ve 2:1 oranındaki ekranının ne kadar uzun olduğunu çok net şekilde görebiliyoruz.
Sürekli açık olan ekranı ilk defa iş başında görüyoruz. Fotoğrafların kaynağı ayrıca cihazın sistem özelliklerini de paylaştı: Snapdragon 821 SoC, 32GB depolama alanı, 4GB bellek, 3,200 mAh pil ve 5,7-inç QHD 18:9 en/boy oranına sahip ekran.
LG G6'nın resmi açıklaması 26 Şubat'ta MWC 2017'de gerçekleşecek. LG, yeni cihazını Galaxy S8'den bir kaç ay önce piyasaya sürerek satışlarda avantaj sağlamayı umuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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