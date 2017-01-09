MSI'dan Dev Bir CPU Soğutucu: Core Frozr XL

MSI'ın tanıttığı yeni CPU soğutucu Core Frozr XL, görünümüyle bile nasıl bir canavar olduğunu kanıtlıyor!

MSI'dan Dev Bir CPU Soğutucu: Core Frozr XL

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