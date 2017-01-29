PS4 Pro'da Ekran Kararma Sorunu Can Sıkıyor!

PS4 Pro sahiplerinin canını fazlasıyla sıkmaya başlayan sorun, kameralara işte böyle yansıdı...

Oynat PS4 Pro hatası! PS4 Pro'da yaşanan "ekran kararma hatası" kameralara yansıdı...

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