Samsung Galaxy Book Hakkında Her Şey!

Samsung'un Surface'e sıkı rakip olacak yeni Windows 10'lu tableti Galaxy Book tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...

Samsung Galaxy Book hakkında tüm bilinenler

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Huawei P10 ve P10 Plus MWC'de Tanıtıldı!
Galaxy Tab S3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart
LG G6'nın Renkleri Tanıtımdan Saatler Önce Sızdı!
Google Asistan, Android 6.0'lılara Resmi Olarak Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir