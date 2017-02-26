Samsung Galaxy Book Hakkında Her Şey!
Samsung'un Surface'e sıkı rakip olacak yeni Windows 10'lu tableti Galaxy Book tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...
Samsung, yeni tabletlerini Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarttı. Galaxy Tab S3'le ilgili gördüklerimizi sizlerle burada paylaşmıştık. Samsung, ayrıca Galaxy Book tabletini de tanıttı. Windows 10 işletim sistemiyle gelen tablet, 2'si 1 arada olma özelliğiyle de Microsoft'un Surface platformuna göz kırpıyor.
Galaxy Book, Pogo klavye ile birlikte dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatırken, S Pen kalemiyle de tablet deneyimine ek özellikler kazandırıyor. Kullanıcılarına daha fazla tablet deneyimi yaşatabilmek için Adobe ile işbirliğine giden Samsung, Galaxy Book'u 2 farklı model özelinde çalışmış.
Galaxy Tab S3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Galaxy Book, 10.6 inç ve 12 inç ekranlara sahip 2 farklı modelle geliyor. Bunlardan 10.6 inç model, TFT LCD ekranla Full HD çözünürlük sunarken, 12 inç olarak gelen premium model, HDR yeteneğine de sahip AMOLED ekranıyla 2160x1440 piksel çözünürlük sağlıyor.
Galaxy Book'lar Intel işlemcileri de kalbinde taşıyor. Bu anlamda performans konusunda da iddialı olan tabletler, yine ekran seçeneğiyle olduğu gibi, işlemci noktasında da farklı seçeneklere sahip. 10.6 inç Galaxy Book modeli, 7'inci nesil Intel Core m3 işlemci ile çalışıyor ve 2.6 GHz frekansında güç üretiyor. 12 inç Galaxy Book ise 7'inci nesil Intel Core i5 işlemcisiyle 3.1 GHz frekansında çalışıyor.
Samsung Galaxy Book'ta, S Pen'in tüm nimetlerinden ve fazlasından faydalanabileceğiz. Samsung'un Air Command menüsü ile bizleri karşılayan Galaxy Book, burada daha önce Note 7'de de gördüğümüz GIF yaratıcısı özelliği de dururken, öte andan PDF açıklaması, ekran büyütme, ekran yakalama ve daha bir dizi özelliği bir arada sunuyor. S Pen, herhangi bir şarja ihtiyaç duymuyor ve Bluetooth üzerinden bağlanma ihtiyacı durmuyor. Ancak ilginçtir ki Galaxy Book'ta herhangi bir S Pen deliği bulunmuyor. Yani bu kalemi kullanmayacağınız zamanlarda yanınızda taşımanız gerekecek.
Samsung Galaxy Book isteğe bağlı olarak LTE sürümlerine de sahip olacak. 10.6 inç tablet, 4 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama alanlarıyla birlikte satışa sunulacakken, 12 inç versiyonu da kendi içinde ayrılıyor. 12 inç Galaxy Book, 4 GB RAM ve 128 GB SSD ile 8 GB RAM ve 256 GB SSD'ye sahip farklı varyantlarla bulunabilecek.
Samsugn'un yeni Galaxy Book'larıyla ilgili herhangi bir fiyat açıklanmadığı gibi, yeni tabletlerin ne zaman satışa sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.
Ercan Uğurlu
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