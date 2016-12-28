Samsung Galaxy C9 Pro'nun Siyahı da Göründü!

Samsung Galaxy C9 Pro'nun belki de en "şık" modeli, ilk kez internette kendini gösterdi!

Galaxy C9 Pro'nun siyahı da geliyor!

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