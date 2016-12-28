Samsung Galaxy C9 Pro'nun Siyahı da Göründü!
Samsung Galaxy C9 Pro'nun belki de en "şık" modeli, ilk kez internette kendini gösterdi!
Birkaç aydır Galaxy C9 Pro adını duyuyoruz. Samsung'un orta segmentin güçlü üyesi olarak sunmayı planladığı Galaxy C9 Pro, daha önce görselleriyle medyada geniş yer bulmuştu. Elbette sızıntılar sürüyor. Bu defa da Galaxy C9 Pro'nun siyah renkli modelinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Samsung'un, Galaxy C9 Pro modelini altın ve gül rengi ile sunmayı planladığı biliniyordu. Fakat Galaxy C9 Pro'nun siyah renkle de geleceği haberi sürpriz oldu. Siyah rengiyle de en az altın ve gül renk seçenekleri kadar çekici görünen Galaxy C9 Pro, bilindiği gibi 6 inç boyutunda bir ekranı üzerinde taşıyor.
Samsung Galaxy C9 Pro'ya Ait İlk Görseller!
Super AMOLED panelden oluşan 6 inç büyüklüğünde ekranının yanı sıra, Snapdragon 653 işlemciyi de üzerinde taşıyan Galaxy C9 Pro, 6 GB RAM ve 4000 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da göz dolduruyor.
Telefonda 16 megapiksel ön ve arka kamera yer alıyor. Samsung'un verdiği bilgiye göre, Galaxy C9 Pro Çin dışındaki ülkelerde de satışa sunulacak. Ancak bu ülkelerin ismi için henüz kesin bir bilgi yok.
Ercan Uğurlu
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