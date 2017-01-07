Samsung, Galaxy S8'de Samsung SDI'a Geri Dönecek

Yeni bir rapora göre Note 7'nin yanma sorunun bataryadan kaynaklanmadığına inanan Samsung, Galaxy S8'de eski göz ağrısına geri dönüş yapacak!

Samsung, Galaxy S8'de Samsung SDI'a Geri Dönecek

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