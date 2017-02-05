Windows 10 Cloud'tan Ekran Görüntüleri Sızdı!
Windows 10'un gizemli sürümünün ekran görüntüleri, internete sızdı!
Windows 10 Cloud'la ilgili referanslara ilk olarak 15019 numaralı Windows 10 Insider Preveiw yapısında rastlamaya başlamıştık. Ancak daha sonra Windows 10 Cloud'un sadece Store uygulamalarını çalıştıracağı, yani Windows RT gibi çalışacağı söylenmişti. Şimdi ise WindowsBlogItalia, işletim sisteminden birkaç ekran görüntüsü yayınladı.
Windows RT'nin başarısız girişimlerini hatırlatan Windows Cloud, yine 32-bit uygulamaları çalıştırmıyor. Bunu yapmaya çalıştığınızda ekrana gelen hata mesajı, Windows'un bu sürümünün sadece Mağaza uygulamalarını çalıştıracağını söylüyor.
Bir başka ekran görüntüsünde pencere boyutu değiştirilebilen Store uygulamalarını görüyoruz. Windows RT'de tüm uygulamalar tam ekran çalışıyordu ve pencereleri boyutlandırmak mümkün değildi.
Ekran görüntüsündeki filigranın "Windows 10 Pro yapı 15019" sürümünü gösterdiği de gözden kaçmıyor. Rapor, bu Windows'un Windows Cloud olduğunu Kayıt Defteri'nden doğruladığını söylüyor.
Raporun söyledikleri Windows Cloud hakkında duyduğumuz her şeyle örtüşse de, biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Görüntülerin sağ altındaki "Windows 10 Pro" ibaresi yeterince şüpheli olduğu kadar, kayıt defteri güvenilir bir ipucu olmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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