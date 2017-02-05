Windows 10 Cloud'tan Ekran Görüntüleri Sızdı!

Windows 10'un gizemli sürümünün ekran görüntüleri, internete sızdı!

Windows 10 Cloud'tan Ekran Görüntüleri Sızdı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Wolfteam Turnuvasında İlk Kupa Geldi
Firefox Artık Tarayıcı Olmaktan Öteye Gitmeyecek!
Samsung'un Kararı, Trump'ı Sevindirdi!
Resident Evil 7 Biohazard İnceleme
Hangi Otomobil Markası, Nerede Daha Çok Aranıyor?

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir