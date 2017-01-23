Windows 10'da Bu sefer Chrome Reklamı Göründü!
Windows 10'da zaman zaman reklam gösteren Microsoft, bu kez Chrome kullanıcıları için ilginç bir reklam gösterdi!
Windows 10 kullanıcıları, işletim sistemi içerisinde dolaşırken reklam görmeye az çok alışıklar. Microsoft'un web tarayıcısı Edge'i kullanmayanlar, tarayıcının pil tasarrufu yeteneklerinin daha üstün olduğuna dair açılır kutular görebiliyorlar. Başlat menüsünde ise yüklemediğimiz uygulamaların kutucuklarını görebiliyorsunuz.
Yeni bir reklam ise ilginç bir şekilde Microsoft'un uygulamalarını değil, bir üçüncü parti uygulamayı, Google Chrome'u tanıtıyor. Görev çubuğundaki Chrome simgesinin üzerinde beliren reklamda Microsoft'un Personal Shopping Assistant for Chrome eklentisini yüklemeniz tavsiye ediliyor.
Peki bu tür reklamların daha fazlasına hazırlıklı mı olmalıyız? Microsoft'tan şu bilgiyi alan Brad Sams'a göre evet:
"Kullanıcıların Windows 10 deneyimini geliştirecek yeni işlevleri ve bilgileri her zaman test ediyoruz."
Eklentinin yorumlarından reklamın dört gün önce gösterilmeye başlandığı anlaşılıyor. Gösterilen 18 yorumdan altısı, bu dönem içerisinde paylaşılmış ve tahmin edeceğiniz üzere hepsi tek yıldız. Bununla birlikte daha önceki yorumlar, oldukça olumlu. Microsoft'un olumsuz yorumları dikkate alıp işlevi kaldırması mümkün. Bunun olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın