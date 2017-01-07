Windows 10'un Görünümü Project Neon ile Yenilenecek!

Project Neon'un Windows 10'un görünümünde yapacağı büyük değişiklikler, kendini bize göstermeye başladı!

Windows 10'un Görünümü Project Neon'la Yenilenecek

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