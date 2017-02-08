Özetle

Toparlayacak olursak, Alcatel SHINE Lite özellikle tasarımıyla güzel bir telefon arayan kullanıcıların radarına rahatlıkla girecek bir telefon oluyor. Kullanım özellikleriyle de başarılı bulduğumuz telefon, sınıfının akıcı performans gösteren ve parmak izi sensörü ile kamera yetenekleriyle öne çıkan bir model oluyor. SHINE Lite'ı şu sıralar piyasada 979 TL fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Bu anlamda telefonun bütçe dostu olduğunu da söyleyebiliriz.

Kimler Almalı

1000 TL altı fiyat kategorisinde yer alan SHINE Lite, böylece uygun fiyatlı ve iyi telefon modellerinden birini almak isteyen kullanıcıların radarına girecek türde biir model.

Tasarımıyla dikkat çeken, üstelik uygun fiyatlı bir telefon olan SHINE Lite'ı inceliyoruz.

Alcatel, kısa sürede piyasaya sürdüğü birbirinden farklı akıllı telefonlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Bunlar arasında yakın zaman içinde Alcatel IDOL 4 ve Alcatel POP 4S'i gördük. Bu defa da elimizde SHINE Lite isimli bir başka akıllı telefonu bulunuyor.

Tasarım odaklı olan ve fiyatıyla da bütçeyi yormayacak bir akıllı telefon arayanların ilgisini rahatlıkla çekebilecek olan SHINE Lite, ayrıca parmak izi sensörüne getirdiği ek özellikler ve kamera yetenekleriyle de konuşulması gereken bir model. Bu incelememizde hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz.

Tasarım

SHINE Lite, tasarımıyla fazlasıyla göz alıcı bir model. Bu anlamda adının karşılığını veren telefon, cazibeli görünümünde en büyük rolü oynayan aynalı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elimizde Satin Gold renk seçeneğiyle bulunan telefon, ayrıca Pure White ve Prime Black isimli iki farklı renk seçeneğini daha kullanıcılara sunuyor.

Metal çerçeveyi, 2.5D camla birleştiren SHINE Lite, böylece güzel bir görünüme kavuştuğu gibi ele de iyi oturuyor. Bunun sebebi, hem ön hem arka yüzeyiyle kenarlara doğru kıvrımlı bir hal alan hatları. Kuşkusuz bunda telefonun, kolay kullanımı getiren ideal ekran boyutu olan 5 inç büyüklüğünde olmasının da katkısı büyük. Bu sayede tek elle rahatlıkla kullanılabilen telefon, 7.5 mm'lik kalınlığıyla da yorucu değil. Telefonun ağırlığı ise 156 gram seviyesinde. Evet, SHINE Lite sınıfının en ince ve en hafif telefonu değil. Ancak boyut, kalınlık ve ağırlık noktasında oldukça dengeli bir şekilde işlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayede, telefonu elinde hissetmek isteyenlere hitap ediyor.

SHINE Lite'ın üst kenarında 3.5 mm'lik kulaklık girişi yer alıyor. Alt kısımda da microUSB yuvası ve onun her iki yanında da hoparlör mazgallarını görüyoruz. Ancak bu mazgallardan soldaki kozmetik amaçla yer alırken, ses sağ taraftaki mazgaldan geliyor. Bu arada telefonun ses kalitesinin de bu sınıf için iyi olduğu bilgisini de verelim.

Telefonun sağ kenarında güç ve ses butonlarını, diğer kenarda da SIM kart ile microSD kart slot çekmecesini görüyoruz. Sağ kenarda yan yana bulunan butonlardan güç düğmesinin konumu ise, telefonun daha ortalarında bulunsa belki daha iyi olabilirmiş. Ancak telefonun ekranı 5 inç olduğu için, üst kenara yakın yer alan güç butonunun kullanımı pek zor değil. Telefonu sol elle kullandığınızda işaret parmağınızın, sağ elle kullandığınızdaysa başparmağınızın altına geliyor bu buton. Belki telefonun ekranı biraz daha büyükçe olsa, bu tuşun kullanımı daha zor olabilirdi.

SHINE Lite'ın arka yüzeyine baktığımızda yekpare bir yapı kullanıldığını görüyoruz. Metalik arka yüzeyin ortasında parmak izi sensörü ve hemen altında alcatel logosu dikkat çekici şekilde yer alıyor. Sol üst köşede ise kamera ve çift tonlu LED flaş mevcut. Telefonun altında da SHINE logosu bulunuyor.

Bu kısmı noktalamadan önce son olarak SHINE Lite'ın kutu içeriğinden de bahsedelim. SHINE Lite'ın kutusunda ihtiyacınız olabilecek tüm malzemeler sunulmuş. Burada silikon koruma kılıfı ve kulak içi kulaklıkları bulabiliyorsunuz.

Ekran ve işletim sistemi

SHINE Lite'ın ekranı 5 inç boyutunda demiştik. Bu ekranıyla bizlere 720x1280 piksel, yani HD çözünürlük sunan telefon, güzel görüntü sağlayabiliyor. Ancak artık uygun fiyat kategorisinde de Full HD ekranlar görmeye başladık. Keşke SHINE Lite'ta da bu çözünürlüğü görebilseydik. Ancak eğer HD / Full HD tanımlamalarına çok kafa yoran biri değilseniz, aradaki farkı bu ekranda görmeniz oldukça güç. Zira telefon gayet güzel görüntü sunabiliyor. Bunda kuşkusuz panelin IPS LCD olmasının katkısı büyük. Öte yandan SHINE Lite'ta Dragontrail Glass ekran koruması da kullanılmış. Böylece telefonun ekranı darbelere karşı da dayanıklı yapıda.

Telefonda yer alan işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow. Temiz bir arayüz sunan telefon, kullanım kolaylığı sağlıyor. Telefonda bazı uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Bunlar arasında ofis yazılımı da yer alıyor. WPS Office adındaki yazılımı kullanarak ofis çalışmalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Öte yandan Turkcell TV+ ve fizy gibi uygulamaları da bulabildiğiniz telefonda, Yükselt uygulaması ile akıllı temizleyici, süper hızlandırıcı, güç tasarrufu gibi kullanışlı özelliklere erişmeniz de mümkün. Bunlara ek olarak SHINE Lite'ta, Alcatel'in kendi Onetouch adındaki mağazasına erişebileceğiniz Apps adında bir uygulamanın yer aldığı bilgisini de verelim.

Parmak izi sensörü

SHINE Lite, parmak izi sensörüyle de öne çıkan bir model. Parmak izi sensöründen daha fazla yararlanabilmeniz için ek uygulamalar getiren telefon, böylece daha esnek bir kullanım sağlıyor. Telefonun arkasında yer alan sensörü kullanarak rahatlıkla parmağınızı tanıtabiliyorsunuz. Böylece verilerinizi telefonda güvenli şekilde tutabiliyorsunuz. Fakat yalnızca bu değil.

SHINE Lite, parmak izi özellikleriyle ek güvenlik katmanı da yaratıyor. Bununla hassas nitelikli fotoğraf, video ve belgeleri sanal bir kasada saklayabilen telefon, bu sayede sınıfındaki en güvenli telefonlar arasındaki yerini alıyor.

Ayrıca, parmak izi sensörüne farklı bir kullanım da kazandıran Alcatel, her parmağınızı farklı bir uygulamaya hızla erişmek için kullanabilmenizi sağlıyor. Mesela sensöre işaret parmağınızı dokundurarak YouTube'a, başparmağınızı okutarak Chrome'a hızla erişebiliyorsunuz. Bunu çeşitlendirmek elbette size kalmış.

Teknik kadro

SHINE Lite'ın teknik kadrosu da uygun fiyatlı orta segment kategorisinde yer alan akıllı telefonlardan beklentiyi karşılayacak seviyede. MediaTek MT6737 işlemciyi üzerinde taşıyan telefon, 4 çekirdekli işlemcisiyle performanslı çalışıyor.

1.3 GHz frekansında çalışan Cortex-A53 yongasının yanında Mali-T720 grafik işlemcisini de bulunduran telefon, oyunlarda da akıcı bir deneyim sağlıyor. Elbette daha performanslı çalışan modeller mevcut. Telefonun sahip olduğu fiyat neticesinde ise, iyi bir fiyat/performans dengesinde durduğunu söylemek mümkün.

2 GB kapasitesinde RAM'le gelen SHINE Lite, 16 GB kapasitesinde bir depolama alanının da sahibi. Bu alan ortalama bir kullanım için yeterli. Ancak eğer size bu alan yetersiz gelirse, yine endişeye mahal yok. SHINE Lite, 256 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Bu sayede depolama alanını genişletebiliyorsunuz.

SHINE Lite'ın kablosuz ağ seçeneklerine geldiğimizde, burada 802.11 b/g/n standartlarında Wi-Fi desteği görüyoruz. Ayrıca Bluetooth 4.2'nin de bulunduğu telefonda, 4.5G desteği ise tabii ki yer alıyor.

Son olarak SHINE Lite'ın bataryasının 2460 mAh kapasitesinde olduğunu ve bununla günü çıkartacak seviyede bir pil performansı sunduğunu söyleyelim. HD ekranın avantajından burada yararlanıyoruz doğrusu.

Kamera

SHINE Lite, kamerasına yönelik ilgi çekici özellikler de getiriyor. Bunlar arasında bahsedebileceğimiz öncelikli olanlar FaceShow, SplitCatchter ve Gesture Shot. Bu özelliklerle özçekimlerinizi kısa sekanslarla bir araya getirerek ilginç videolar oluşturabileceğiniz telefon, yine sık selfie çekenlere farklı kolajlar yapabilme imkanı da tanıyor. Böylece kullanış noktasında farklı seçenekler sunan telefon, yine Gesture Shot özelliğiyle selfie çekmeyi kolaylaştırıyor. Kameraya karşı parmağınızla yaptığınız "V" hareketini algılayarak hızlı ve kolay selfie çekebiliyorsunuz bu özellikle.

Peki, telefonun temel kamera özellikleri neler? Arka kameraya baktığımızda burada 13 MP lens görüyoruz. Çift tonlu LED flaş sahibi olan kamera, ayrıca burada kamera arayüzünde HDR, panorama ve gece modu gibi özellikler de bulunduruyor. Bu arada SHINE Lite'ın 30 karede 720p video çekebildiğini de söyleyelim.

Ön kameraya geldiğimizde, az önce de söylediğimiz Gesture Shot özelliğinden burada çok fazla faydalanacağınızı tekrar edebiliriz. 5 MP ön kameranın sahibi olan telefon, ön kamerasında LED flaş bulundurmasıyla da pek çok rakibinden ayrılıyor. Bu sayede düşük ışık koşullarında aydınlık fotoğraflar ve yine videolar çekebiliyorsunuz. Son olarak ön kamerayla çekim yaparken, arayüzde bir güzellik modu bulabileceğinizi de belirtelim.

Alcatel SHINE Lite Teknik Özellikleri Ürün Modeli Alcatel SHINE Lite Ürün Türü Cep Telefonu CHIP Online Notu 85 Üretici Alcatel İşletim Sistemi Android 6.0 İşlemci Mediatek MT6737 Çekirdek (CPU) 4 İşlemci Hızı 1.3 GHz Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran Boyutu 5.0 inç Ekran Çözünürlüğü 720 × 1280 px Grafik İşlemci Mali-T720MP2 Bellek (RAM) 2 GB Dahili Depolama 16 GB Arttırılabilir Depolama 256 GB Ön Kamera 5.0 MP Arka Kamera 13 MP Çift Hat Yok Wi-Fi Var NFC Yok GPS Var LTE (4G) Var HDMI (MHL) Yok Bluetooth Var FM Radyo Var Boyutlar 71 × 141 × 7.5 mm Ağırlık 156 gr.

Alternatifleri

Eğer akıllı telefon seçerken sanal gerçeklik yeteneklerini ön planda tutuyorsanız yine size VR gözlüğüyle birlikte gelen IDOL 4'ü de önerebiliriz.