007 James Bond'un Kullandığı Tüm Telefonları Bir Araya Getirdik

Brosnan günlerinden bu yana Bond filmleri, ürün yerleştirme konusunda oldukça cömert. Pahalı saatlerin yanı sıra cep telefonları da 007 ve yoldaşlarının elinde sıklıkla gördüğümüz cihazlar arasında yer alıyor.
Şaşırtıcı olmayan bir biçimde, Bond filmlerinin çoğunun distribütörü olan Sony, bu filmlerde çok sayıda cihaza sahip. Ancak cihazlarının Bond'un avucunu süslediği tek şirket Sony değil. No Time To Die'da sahneye çıkan HMD Global, yani Nokia telefonların üreticisi oluyor.
Son Bond filmi No Time to Die şerefine, 007'nin veya arkadaşlarının cep telefonu kullandığı tüm filmleri inceledik. Böylece eski "tuğla" telefonlardan bugüne nasıl geldiğimizi de görme şansını yakaladık.
İşte, James Bond filmlerinde gördüğümüz tüm cep telefonları ve hikayeleri...
Tomorrow Never Dies: Sony Ericsson JB988
Bond'un ilk ünlü cep telefonu, aslında var olmayan bir cep telefonuydu. Sony Ericsson JB988, Sony tarafından Yarın Asla Ölmez için özel olarak tasarlandı. Bu telefonun piyasaya hiç çıkmamış olması muhtemelen iyi bir şey, çünkü öne çıkan özelliklerinden bazıları 20.000 voltluk bir şoklayıcıya sahip olması ve Bond'un BMW'si için bir uzaktan kumanda görevi görmesiydi. İnsanların elinde böyle bir telefon olmasını herhalde hiç birimiz istemeyiz.
Die Another Day: Sony Ericsson T68i & P800
Bond, The World is Not Enough ve Die Another Day'de dijital detoks uygulamış olsa da, ürün yerleştirmenin durmadığından emin olabilirsiniz. Başka bir karakter devreye girdi ve yine Sony Ericsson başroldeydi. Sony Ericsson T68i, Halle Berry'nin karakteri Jinx tarafından kullanıldı. Kelimenin tam anlamıyla bir bombaydı.
Yine de resimdeki daha büyük telefon, Rick Yune'nin karakteri Zao (yüzünde elmaslarla kaplı adam) tarafından kullanılan Ericsson P800'dü.
Casino Royale: Sony Ericsson K800i ve M600i
Casino Royale'de klavyeli iki Sony Ericsson telefon vardır: Bond'un kendisi tarafından kullanılan K800i ve Eva Green'in Vespa Lynd'i tarafından kullanılan M600i...
K800i filmde pek bir şey yapmıyordu, ancak Sony, cihazları (en azından o zamanlar) rekabetçi bir kameralı cep telefonu olarak sunmaya çabaladı.
Kısacası, iki telefon da tam olarak "süper casus telefonuyuz" diye bağırmıyordu.
Quantum of Solace: Sony Ericsson C902 Cybershot
James Bond, Quantum of Solace'da telefonunu kullanmayı, C902'nin sahip olduğu 5MP kamerayla fotoğraf çekmeyi ve bazı aramaları yanıtlamayı gerçekten hatırladı. Yani bu filmde Sony, telefonun gerçek yeteneklerini izleyiciye sunmak istedi ve bunu da başardığı söylenebilir.
Skyfall: Sony Xperia T
007 nihayet akıllı telefon dünyasına Skyfall ile katıldı, çünkü casusumuz bu filmde Android yüklü bir Xperia T taşıyordu. Aslında bu, Sony'nin "Bond" olarak adlandırdığı Xperia T için büyük bir tanıtım anlamına geliyordu.
Skyfall'da Bond, Xperia T ile pek bir şey yapmıyor - bir noktada onunla bir metin alıyor; hepsi bu... 13MP kamerasıyla fotoğraf çekmeye veya (o zamanlar net olan) 720p ekranındaki gizli dosyalara bakmayı denemedi bile.
Spectre: Sony Xperia Z5 & Samsung GT-S5611
Bond'un Spectre'de bir araba kovalamacasında Sony Xperia Z5 ile Moneypenny'yi aradığı görülüyor ve telefon temelde bir daha görünmüyor. Filmde ayrıca, Samsung GT-S5611'i de, yani Sony olmayan bir telefonu da görüyoruz. Bond onu Moneypenny'ye gönderiyor, böylece karanlık çöktüğünde onunla iletişim kurmaya devam edebiliyor. Ancak Samsung logosunun filmde gizlendiğini de belirtmekte yarar var. Yani Sony, rakibin logosunun filme girmesine izin vermemiş.
No Time To Die: Nokia 8.3 5G
No Time To Die beklenirken, HMD Global de bir Nokia telefonunun Bond tarafından kullanılacağını tanıtımlarla bizlere göstermişti. Nokia 8.3 5G, markanın en yeni cihazı olduğu için filmle bağlantılı olarak duyuruldu. Ancak filmin ertelenmesiyle birlikte, bu telefon da artık "yeni bir Nokia" olmaktan çıktı.
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