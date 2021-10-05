Türkiye'de Netflix ve Amazon Prime'a Yeni Rakip: HBO Max Türkiye'ye Geliyor

Türkiye'de yayın yapan akış hizmetlerine bir yenisi daha ekleniyor. Şu anda Netflix, Amazon Prime gibi yabancı şirketlerle birlikte BluTV ve Exxen gibi yerli şirketlerin büyük müczdele verdiği bu alanın yeni oyuncusu, HBO Max olacak.
Avrupa pazarına girmeye hazırlandığını açıklayan HBO Max, Türkiye, Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerde yayına başlayacak. Ancak HBO Max'ın Türkiye'de ne zaman yayına gireceği veya nasıl bir fiyatlandırma politikası takip edeceği henüz bilinmiyor.
2026 yılında 190 ülke barajını aşmak istediklerini söyleyen HBO Max yöneticisi Johannes Larcher, hizmetin tüm teni ve eski yayınlarının bu ülkelerden izleyebileceğini söylüyor. Bu içerikler arasında, merakla beklenen House of the Dragon da var. Ayrıca Game of Thrones gibi pek çok büyük yapım da HBO elinden çıkmış durumda.
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