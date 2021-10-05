Türkiye'de Netflix ve Amazon Prime'a Yeni Rakip: HBO Max Türkiye'ye Geliyor

ABD'nin en önemli akış hizmetlerinden biri olan HBO Max, pek çok Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye'ye de geliyor. Bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde...

HBO Max, Türkiye'de Netflix'e Rakip Oluyor!

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Türkiye'de Netflix ve Amazon Prime'a Yeni Rakip: HBO Max Türkiye'ye Geliyor

 

 