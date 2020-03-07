"1 Milyardan Fazla Android'li Cihaz Tehlikede"

Yeni bir araştırma, 1 milyarın üzerindeki Android'li cihazın saldırılara açık olduğunu ileri sürdü. Peki, korunmak için ne yapmalısınız?

"1 Milyardan Fazla Android'li Cihaz Tehlikede"

Yeni bir araştırma, bir milyardan fazla Android'li cihazın saldırıya açık olduğunu ileri sürdü. Which tarafından yapılan, Google verilerini temel alan araştırmaya göre dünya çapındaki Android kullanıcılarının yüzde 40'ı, önemli güvenlik güncellemelerini almıyor. Bu ise daha yüksek veri hırsızlığı, fidye zararlısı ve siber saldırı riski demek. Android işletim sisteminin son sürümleri güvenlik güncellemesi alsalar da, Android 8'den eski sürümler, raporun iddiasına göre belirli bir risk taşıyorlar.

Which'e göre 2012'de veya daha önce piyasa sürülen telefon kullananların özellikle endişe duyması gerekiyor, çünkü bu cihazlar Google'ın yayınladığı güvenlik geliştirmelerinden mahrum kalmış durumdalar.

Bu durumun yanında firma, üst seviye telefonların bile güvenlik desteğini çabuk kaybettiğini vurguluyor. Firma, İngiltere hükümetinin telefonların daha iyi korunmasına yönelik yakın zamanda attığı adımları da alkışlıyor.

Which, eski model telefon kullananlara şu uyarılarda bulunuyor:

- Cihazın yükleyebileceğiniz güncellemelerinin olup olmadığını kontrol edin.

- Ne indirdiğinize dikkat edin.

- Nelere tıkladığınıza dikkat edin.

- Verilerinizi yedekleyin.

- Bir mobil antivirüs edinin.

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