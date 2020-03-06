Galaxy S20 Ultra'yı da Paramparça Ettiler!

Telefonları parçalayıp yakından inceleyen iFixit, Samsung'un 108MP kameralı, 12.000 TL'den pahalı telefonunu masaya yatırdı. İncelemede Galaxy S20 Ultra'nın "Space Zoom" periskop kamerası dahil, birçok bileşeni ortaya çıktı.
Galaxy S20 Ultra'nın arkasını çevirdiğinize kamera bölümünün büyüklüğü ve yüksekliği hemen dikkat çekiyor. Yukarıdaki resim, S20 Ultra'nın (sağda) arka yüzünü Galaxy Note 10+ ve iPhone 11 ile karşılaştırıyor; resimde farkı görmeniz mümkün.
Kamera bloğunun büyük olmasının nedeni, kamera sensörlerinin büyük boyutu. Galaxy S20 Ultra'daki 108MP kamera sensörü, iPhone 11 Pro'daki 12MP'lik ana kameranın neredeyse iki katı boyutunda. Periskop kamera ise 8,8mm kalınlığındaki Galaxy S20 Ultra'nın içerisinde kendine yer bulabilmesi için dikey olarak yerleştirilmiş. Optik dengeleme özelliğine sahip periskop modülü, 4x optik zum için bir zum lensine sahip. Buna ilave olarak dijital zoom ve sensör kırpma ile 100X Space Zoom'a ulaşılıyor.
Samsung'un telefonun içerisine bu kadar çok çipi ve bileşeni sığdırıp, 5.000mAh'lik güçlü pile yer bırakmış olması etkileyici. Buna karşın iFixit, telefona 10 üzerinden 3 tamir edilebilirlik puanı veriyor. Firmaya göre bileşenlerin çoğu modüler yapıda, ancak kırılgan arka camı açıp bu bileşenlere ulaşmak kolay bir iş değil. Birçok bağlantı kablosuyla uğraşmak gerektiğinden pili değiştirmek de zor görünüyor.
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