100.000 Bot Sistemi Yöneten Hacker ve Kurduğu Bot Ağı Yakayı Ele Verdi!

100.000'den fazla bot sistemi kontrol eden Ukraynalı hacker ve kurduğu bot ağı (botnet), yetkililer tarafından alaşağı edildi!

  • Levent Öztürk
100.000 botu yöneten hacker'ın sonu
CloudFlare

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