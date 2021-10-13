100.000 Bot Sistemi Yöneten Hacker ve Kurduğu Bot Ağı Yakayı Ele Verdi!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 100.000'den fazla bottan oluşan bir botnet geliştiren ve kullanan bilgisayar korsanını tutukladı. Suçlu, Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk kentindeki Prykarpattia bölgesinde yaşayan bir vatandaştı.
Devasa bot ordusu, dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarını tetiklemek veya spam göndermek için kullanılıyordu. Bunların dışında, şifreler gibi kullanıcı kimlik bilgilerini çalmak için de bazı saldırılar düzenlemişti. Bot ordusu, belki de gelecekteki siber saldırılara hazırlık olarak çeşitli sitelerin zayıflıklarını test etmek için de kullanıldı. Bu tür testler için çevrimiçi forumlar ve Telegram aracılığıyla iş aldığı da biliniyor.
SBU, WebMoney adlı Rus dijital ödeme hizmetinde kaydettiği hesabı kullanarak hacker'ı izleyebildi. Hacker, Ukraynalı yetkililerin onu takip etmesine yardımcı olan gerçek adresini orada vermişti.
Ukrayna Ceza Kanunu'na göre, suçlu "Madde 361-1'in 2. Kısmı (kötü amaçlı yazılım veya donanımın kullanımı, dağıtımı veya satışı ile bunların dağıtımı veya satışı için oluşturma) ve Madde 363-1 (telekomünikasyon mesajlarının toplu olarak yayılması yoluyla elektronik bilgisayarların (bilgisayarların), otomatik sistemlerin, bilgisayar ağlarının veya telekomünikasyon ağlarının çalışmasına müdahale)" uyarınca suçlanacak...
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