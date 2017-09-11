10.or E ile Tanışın: Giriş Seviye Full HD Bir Telefon!
Hindistan'da yeni piyasaya çıkan 10.or akıllı telefon markası ile tanışın!
Yeni bir akıllı telefon markası, 10.or (Tenor diye okunuyor) Hindistan piyasasına giriş seviye bir akıllı telefonla girdi. 10.or E isimli yeni telefon, Amazon India ile işbirliği içinde ve özel olarak, şimdilik sadece Hindistan'da satılacak.
Hindistan'daki giriş seviye akıllı telefon piyasası zaten çok kalabalık ve birçok firma bu fiyat aralığındaki dev hedef kitle için rekabet içerisinde. Yine de, 10.or E şu an piyasada olan diğer telefonlara göre bazı daha iyi özelliklerle geliyor, bu da ona Hindistan'da iyi bir başlangıç yapma şansı verebilir.
Giriş seviyesinde Full HD ekran
10.or E'nin fiyatı 2GB için Rs.7,999, 3GB için ise Rs. 8,999 olacak. İki renk seçeneği var. Aim Gold (Altın) ve Beyond Black (Siyah). 10.or henüz telefonun piyasaya çıkma detaylarını tam olarak paylaşmadı, ama Amazon.in'de özel olarak bulunacağını biliyoruz.
İlk olarak 10.or E, 5.5 inç full HD bir ekran ve Corning Gorilla Glass 3 korumasıyla geliyor. Bu fiyat aralığındaki çoğu telefon sadece HD çözünürlük sunuyor ve genelde Gorilla Glass korumaları yok. 10.or telefonu Android 7.1.1 Nougat ile çıkardı ve Android 8.0 Oreo güncellemesi de gelecek.
Donanım özellikleri ise şöyle: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ve Adreno 505 GPU, 2GB veya 3GB RAM seçeneği, 16GB veya 32GB dahili depolama seçeneği, 128GB'ye kadar microSD ile arttırma olanağı. Ayrıca büyük 4,000mAh pili ile telefonun şarjı bir gün boyunca rahatlıkla dayanıyor.
Telefon üreticilerinin Hindistan pazarına büyük önem verdikleri açık. Bunun nedeni ise, Hindistan'ın, Çin'den sonraki en büyük ikinci pazar konumunda bulunması. Ancak alım gücünün çok yüksek olmaması, üreticileri bu pazara daha ucuz, giriş-orta seviye modellerle girmesine yol açıyor...
H. Hüseyin Öztürk
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