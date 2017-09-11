10.or E ile Tanışın: Giriş Seviye Full HD Bir Telefon!

Hindistan'da yeni piyasaya çıkan 10.or akıllı telefon markası ile tanışın!

10.or E ile Tanışın: Giriş Seviye Full HD Bir Cep!

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