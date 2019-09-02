10. Yılında Android'in En Önemli 5 Adımı
Onuncu yılını kutlayan Google'ın Android işletim sistemi, bugünlere gelirken hangi önemli işlere imza attı?
Daha sonra iOS'a dönüşen iPhone OS'un aksine, Android açık kaynak kodlu bir işletim sistemiydi. Linux çekirdeğini kullanan Android, telefon üreticilerinin kendi arayüzlerini oluşturmalarına izin veriyordu.
Android on yıl içerisinde büyüyerek telefonlardan tabletlere, televizyonlardan otomobillere, saatlerden diğer akıllı cihazlara birçok yerde kullanılmaya başlandı ve dünyanın en popüler işletim sistemine dönüştü.
İşte geçtiğimiz on yıl içerisinde Android'in yaşadığı önemli anlar ve aştığı önemli kilometre taşları.
1. İlk Android'li Telefon Satışta
2008'de piyasaya sürülen HTC Dream (Amerika'da HTC Mobile G1), dünyanın ilk Android'li akıllı telefonuydu. Kızaklı bir klavyeye sahip olan telefon, 3,17 inç (320 x 480) ekranla ve bir track ball ile geliyordu.
iPhone 3G'nin tasarımından uzak olsa da, ilk altı ayında bir milyondan fazla sattı.
2. İlk Samsung Galaxy S Ortaya Çıktı
Samsung'un ilk Android'li telefonu Galaxy i7500, 2009'da piyasaya sürülmüştü. Bu telefon başarısız olsa da, Samsung'a Android'in potansiyelini gösterdi. İlk Galaxy S, 2011'de piyasaya sürüldü. O tarihte bile Super AMOLED ekranla gelen cihaz, Apple'ın popüler telefonuna gerçek bir alternatif olmuştu.
Çığır açan Galaxy S2'nin satışa sunulmasıyla Samsung, çoğu kullanıcı için Android'li telefonların en önemli ismi haline gelmişti.
3. Google, Kendi Telefonunu Yaptı
Tayvanlı üretici HTC ile birlikte çalışan Google, içerisinde üreticilerin telefona doldurduğu ek yazılımları barındırmayan Nexus One'ı piyasaya sürdü. Nexus One'ı tercih edenler, aynı zamanda Android'in yayınlanan en son sürümüne hemen sahip olabiliyorlardı.
Nexus serisinin devamı olan Pixel serisi, bugün "stok" deneyimini sunan en iyi Android telefonları arasında sayılıyor.
4. Android Market'in Açılışı
22 Ekim 2008'de açılan Android Market, uygulamaları ve oyunları yükleyip, satın almanıza izin veriyordu. İsmi daha sonra Google Play Store olarak değiştirilen mağazada bugün telefon gibi fiziksel ürünler de satılıyor.
5. Android Wear Akıllı Saatlere Geldi
Google, 2014'te akıllı saat piyasasına girmeye karar verdi ve giyilebilir teknolojilere özel bir Android sürümü geliştirdi. Android Wear platformu, ilk olarak LG G Watch, kısa süre sonrasında Samsung Gear Live ve Moto 360'ta kullanıldı.
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