100W'ın Bile üzerine Çıkan, Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor

Yeni bir iddiaya göre Realme, 120W şarj gücüne sahip telefon şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Üstelik bu tanıtım, çok da yakınımızda gibi görünüyor.