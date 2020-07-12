100W'ın Bile üzerine Çıkan, Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor

Yeni bir iddiaya göre Realme, 120W şarj gücüne sahip telefon şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Üstelik bu tanıtım, çok da yakınımızda gibi görünüyor.

Realme, 100W'ı geçebilir

Çinli üretici Realme'nin telefonları, hızlı şarj yetenekleriyle tanınıyor. Şimdi ise firmanın 100 watt'ın üzerindeki bir hızlı şarj teknolojisini bu ay tanıtacağı söyleniyor.

Realme'nin şu anki telefonlarının çoğu, 30W VOOC şarj desteğiyle geliyor. Bu teknoloji Oppo ile paylaşılsa da, Realme X50 Pro gibi amiral gemilerinde 65W "Super Dart" şarj işlevi bulunuyor. Twitter'daki sızıntı hesaplarından Ishan Agarwal, yeni paylaşımında Realme'nin yeni şarj işlevinin isminin "Ultra Dart" olacağını söyledi. Resimde yeni teknolojinin 120W şarj gücüne ulaşabildiği gözleniyor. Bu şarj hızıyla 4.000mAh kapasiteli bir pil, sadece 3 dakikada 1/3 oranında şarj olabilir. Tam şarj, 10 dakikayı alabilir ancak şarj işlemi giderek yavaşladığından, tam şarj daha uzun sürecektir. Pili bu kadar hızlı şarj etmenin pile zarar verip vermediği henüz bilinmiyor.

Tweet'e göre bu yeni Ultra Dart şarj adaptörü, bu ay tanıtılacak. Cihazın kullanıcılara ulaşması ise muhtemelen daha sonra gerçekleşecek.

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