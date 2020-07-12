100W'ın Bile üzerine Çıkan, Süper Hızlı Şarj Teknolojisi Geliyor

Çinli üretici Realme'nin telefonları, hızlı şarj yetenekleriyle tanınıyor. Şimdi ise firmanın 100 watt'ın üzerindeki bir hızlı şarj teknolojisini bu ay tanıtacağı söyleniyor.
Realme'nin şu anki telefonlarının çoğu, 30W VOOC şarj desteğiyle geliyor. Bu teknoloji Oppo ile paylaşılsa da, Realme X50 Pro gibi amiral gemilerinde 65W "Super Dart" şarj işlevi bulunuyor. Twitter'daki sızıntı hesaplarından Ishan Agarwal, yeni paylaşımında Realme'nin yeni şarj işlevinin isminin "Ultra Dart" olacağını söyledi. Resimde yeni teknolojinin 120W şarj gücüne ulaşabildiği gözleniyor. Bu şarj hızıyla 4.000mAh kapasiteli bir pil, sadece 3 dakikada 1/3 oranında şarj olabilir. Tam şarj, 10 dakikayı alabilir ancak şarj işlemi giderek yavaşladığından, tam şarj daha uzun sürecektir. Pili bu kadar hızlı şarj etmenin pile zarar verip vermediği henüz bilinmiyor.
Tweet'e göre bu yeni Ultra Dart şarj adaptörü, bu ay tanıtılacak. Cihazın kullanıcılara ulaşması ise muhtemelen daha sonra gerçekleşecek.
A reliable source tells me that #realme's developing a 100W+ fast charging tech to be revealed in July. It might be called "Ultra Dart" and can charge 1/3rd of a 4000mah+ battery in just 3 mins.
As you can see in the image, 11660mA indicates almost 120W of charging speed. pic.twitter.com/tfjJZFHiPx— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 9, 2020
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