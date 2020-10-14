108 Megapiksellik Ana Kamera, Bir Sonraki Ucuz Xiaomi Telefona Girebilir

Xiaomi'nin şu an piyasada 108MP kameraya sahip dört telefonu bulunuyor. Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10 ve Mi 10T Pro'dan oluşan bu telefonların tamamı orta veya üst seviye telefonlar. Ancak yakında Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonları da bu megapiksel sayısına ulaşabilir.
Çince sosyal ağ Weibo'daki Digital Chat Station'a göre "J17" kod isimli Xiaomi telefonu, 108MP ana kamerayla ve telefoto lensin yanında bir başka sensörle gelecek. Xiaomi Mi 10T'nin kod adı "J3" idi ve firmanın çoğu telefonunun kod adının J ile başladığı biliniyor. Bu yüzden J17 gerçekten de Xiaomi'ye ait bir telefon olabilir. Bazı söylentilere göre bu telefon, 2021'de çıkması beklenen Redmi Note 10 olabilir.
Xiaomi'nin bütçe dostu telefon serisi olan Redmi, Motorola'nın G serisiyle yarışıyor. Xiaomi'nin Mi serisi genellikle Redmi'den önce tanıtılıyor. Redmi Note telefonlarında kullanılan en yüksek çözünürlüklü kamera 64MP idi, bu yüzden 108MP büyük bir sıçrama olabilir. Uygun fiyatlı bu seride 108MP kameranın kullanılması şaşırtıcı olabileceği kadar, fiyatı bir miktar yükseltebilir de.
Redmi Note söylentilerine karşın, sızıntının işaret ettiği telefonun Xiaomi Mi Note 11 olabileceği de düşünülüyor. Mi Note 10'un henüz doğrulanmayan devamı olan bu telefonun yüksek çözünürlüklü bir kamerayla gelmesi bekleniyordu.
Xiaomi yeni telefonlarını hızla tanıttığından cevabı öğrenmek için muhtemelen çok beklemeyeceğiz.
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