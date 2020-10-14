108 Megapiksellik Ana Kamera, Bir Sonraki Ucuz Xiaomi Telefona Girebilir

Yeni bir dedikoduya göre Xiaomi, bir sonraki uygun fiyatlı telefonuna 108MP'lik bir ana kamera yerleştirecek. Bu telefon Redmi Note 10, Xiaomi Mi Note 11 veya bir başkası olabilir...