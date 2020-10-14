108 Megapiksellik Ana Kamera, Bir Sonraki Ucuz Xiaomi Telefona Girebilir

Yeni bir dedikoduya göre Xiaomi, bir sonraki uygun fiyatlı telefonuna 108MP'lik bir ana kamera yerleştirecek. Bu telefon Redmi Note 10, Xiaomi Mi Note 11 veya bir başkası olabilir...

108MP, ucuz Xiaomi'lere geliyor
Mi Note 10 Lite

Xiaomi'nin şu an piyasada 108MP kameraya sahip dört telefonu bulunuyor. Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10 ve Mi 10T Pro'dan oluşan bu telefonların tamamı orta veya üst seviye telefonlar. Ancak yakında Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonları da bu megapiksel sayısına ulaşabilir.

Çince sosyal ağ Weibo'daki Digital Chat Station'a göre "J17" kod isimli Xiaomi telefonu, 108MP ana kamerayla ve telefoto lensin yanında bir başka sensörle gelecek. Xiaomi Mi 10T'nin kod adı "J3" idi ve firmanın çoğu telefonunun kod adının J ile başladığı biliniyor. Bu yüzden J17 gerçekten de Xiaomi'ye ait bir telefon olabilir. Bazı söylentilere göre bu telefon, 2021'de çıkması beklenen Redmi Note 10 olabilir.

Xiaomi'nin bütçe dostu telefon serisi olan Redmi, Motorola'nın G serisiyle yarışıyor. Xiaomi'nin Mi serisi genellikle Redmi'den önce tanıtılıyor. Redmi Note telefonlarında kullanılan en yüksek çözünürlüklü kamera 64MP idi, bu yüzden 108MP büyük bir sıçrama olabilir. Uygun fiyatlı bu seride 108MP kameranın kullanılması şaşırtıcı olabileceği kadar, fiyatı bir miktar yükseltebilir de.

Redmi Note söylentilerine karşın, sızıntının işaret ettiği telefonun Xiaomi Mi Note 11 olabileceği de düşünülüyor. Mi Note 10'un henüz doğrulanmayan devamı olan bu telefonun yüksek çözünürlüklü bir kamerayla gelmesi bekleniyordu.

Xiaomi yeni telefonlarını hızla tanıttığından cevabı öğrenmek için muhtemelen çok beklemeyeceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Bugüne Kadar Dünya'ya Hiç Uzaylı Geldi mi? Elon Musk'ın Bir Tahmini Var
Samsung Galaxy S20 FE'nin Can Sıkan İlk Sorunu, Dokunmatikte Ortaya Çıktı
BlackBerry'nin 1 Numarası Sessizliğini Bozdu; İddialı Açıklamalar Yaptı
Galaxy Note 20 Ultra'dan DxOMark Testinde Hayal Kırıklığı Yaratan Sonuç
Tüm iPhone 12'ler Karşı Karşıya: iPhone 12 vs Pro vs Pro Max vs Mini

 

 