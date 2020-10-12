Covid-19 ilgili yeni araştırma! Bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalabiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında incelemeler ve yeni araştırmalar devam ediyor. NDTV'nin haberine göre Avustralya'nın en iyi biyogüvenlik laboratuvarının kağıt para, dokunmatik ekranlı cihazlar ve tutma kolları ve raylardan kaynaklanan riskleri vurgulayan araştırmasına göre, yeni koronavirüs banknotlar, cam ve diğer yaygın yüzeylerde haftalarca bulaşıcı kalabiliyor.
28 GÜN BOYUNCA HAYATTA KALABİLİYOR
Avustralya Ulusal Bilim Ajansı (CSRIO)'nın araştırmasına göre, Covid-19'un "son derece dayanıklı" olduğu ve cep telefonu ekranlarında bulunan cam ve plastik yüzeyler ile kağıt banknotlar ve paslanmaz çelik gibi pürüzsüz yüzeylerde 28 gün boyunca hayatta kaldığı ortaya çıktı.
KIŞIN KONTROL EDİLEBİLMESİ DAHA ZOR
Virology Journal'da Pazartesi günü yayınlanan araştırmaya göre, virüs sıcaklık arttıkça güçsüzleşiyor. 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaşlık özelliğini kaybediyor. Bulgular, Covid-19'a neden olan koronavirüsün soğuk havalarda daha uzun süre hayatta kaldığına ve kışın kontrol edilmesini yaza göre potansiyel olarak daha zor hale getirdiğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor.
Bilim insanları, araştırmanın aynı zamanda pandeminin yayılmasını daha doğru bir şekilde tahmin etmeye ve hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.
"DÜZENLİ EL YIKANMALI VE YÜZEYLER TEMİZLENMELİ"
Araştırma merkezi müdür yardımcısı Debbie Eagles e-postayla yaptığı açıklamada, "Sonuçlarımız, SARS-CoV-2'nin yüzeylerde uzun süre bulaşıcı kalabileceğini gösteriyor ve bu da düzenli el yıkama ve yüzeylerin temizlenmesi gibi iyi uygulamalara olan ihtiyacı güçlendiriyor" dedi.
Koronavirüs, çoğunlukla enfekte bir kişiyle doğrudan temas yoluyla, özellikle öksürürken, hapşırırken, konuşurken, şarkı söylerken ve hatta nefes alırken yaydığı virüs yüklü parçacıklarla bulaşıyor.
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