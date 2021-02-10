12 GB RAM'li NVIDIA RTX 3080 Ti Tarihi Belli Oldu!

NVIDIA'nın yüksek performansı ve ışın izleme teknolojisiyle fark yaratan ekran kartı RTX 3000 serisinin beklenen modeli 12 GB'lık RTX 3080 Ti'ın piyasaya çıkacağı tarih belli oldu. Gelen son sızıntılara göre NVIDIA'nın 12 GB VRAM'li RTX 3080 Ti GPU'su nisan ayında piyasada olacak.
Sızıntının kaynağı kopite7kimi isimli twitter kullanıcısı, 10 Aralık tarihinde attığı 20 GB ve diğer değerlerle geleceğini söylediği RTX 3080 Ti ekran kartına yönelik fikrini yeni tweet'i ile değiştirmiş ve "bazı şeyler değişti" diyerek bunu paylaşmış.
Just repeat it again.— kopite7kimi (@kopite7kimi) December 10, 2020
As far as I know, the spec of RTX 3080 Ti is 10496FP32, 20G GD6X, the same as I said on November 4th.
Nothing new.
Daha önce RTX 3080 Ti'ın 20 GB RAM içereceği söyleniyordu. Fakat son bilgilere göre ekran kartında GDDR6X 12 GB RAM olacak ve 384 bit bellek veriyolunu destekleyecek. Öte yandan CUDA çekirdek sayısında da değişiklik var.
Önceki spekülasyonlara göre kartta 10496 CUDA çekirdeği yer alacağı bilgisi paylaşılmışken, yeni bilgilere göre RTX 3080 Ti'da 10240 CUDA çekirdeği bulunacak.
Elbette bunlar onaylı bilgiler değil, şimdilik ekran kartı hakkında hala spekülasyonlar yapılıyor. En doğrusunu bekleyip göreceğiz.
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