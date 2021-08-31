12 Yaşındaki Çocuk, Bir Anda NFT Zengini Olarak Herkesi Şaşırttı!

12 yaşındaki bir programcı çocuğun internet üzerinden yaptığı NFT satışlarıyla 400.000 dolardan fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı!

12 yaşında NFT zengini oldu!

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