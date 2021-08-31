12 Yaşındaki Çocuk, Bir Anda NFT Zengini Olarak Herkesi Şaşırttı!

Genç bir programcı, bir NFT koleksiyonuyla altın madeni keşfetmiş gibi görünüyor. Londra'da yaşayan 12 yaşındaki Benyamin Ahmed internet üzerinden NFT olarak sattığı dijital balina koleksiyonu ile büyük ilgi görüyor. CNBC'nin haberine göre Ahmed, geçen ay piyasaya sürdüğü koleksiyon sayesinde şimdiden 400.000 doların üzerinde para kazandı.
Genç girişimci, bir web geliştiricisi olan babası Imran'dan ilham alarak 5 yaşında kodlamayı öğrenmeye başladı. Bu yılın başlarında, Benyamin, videolardan sanat eserlerine ve tweet'lere kadar her şeyi internet üzerinden satmaya imkan veren NFT'lerle ilgilenmeye başladı.
NFT Nedir?
NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi. Aynen kripto para gibi dijital bir kayıt defterinde tutulurlar ve neyin sahibinin kim olduğunu gösterirler.
Ahmed bu yaz ilk NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. İçinde Minecraft Yee Haa adını verdiği ve kendi programladığı 40 avatar bulunuyordu. Koleksiyon fazla iş yapmadı. Ancak Haziran ayında Weird Whales adını verdiği ve farklı özellikler içeren 3.350 balinadan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon temmuz başında piyasaya sürüldü ve dokuz saat içinde satıldı. Ahmed bu satıştan 80 ether kazandı. Güncel değeri ile bu miktar, 255.000 dolardan fazlaya denk geliyor. İkincil satışlardan aldığı yüzde 2,5 komisyon sayesinde servetine 30 ether daha ekledi. Şu anda 350.000 dolardan fazlasına sahip ve çok yakında bu miktar 400.000 dolara çıkacak.
Şu anda Twitter'da 10.000'den fazla takipçisi olan Ahmed, geleneksel bir banka hesabına değil, yalnızca bir kripto para cüzdanına sahip olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Ether'lerimi tutmak istiyorum, paraya çevirmeyeceğim. Gelecekte belki de herkesin bir banka hesabına ihtiyacı olmayacak ve her şeyi bir ether adresi ve bir dijital cüzdanla halledebileceğiz."
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