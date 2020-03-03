120 yıllık şaşırtıcı keşif! Evinde bulduğu 1900 yılından kalan kutuyu açtı!

Mathieu Stern adlı Youtuber, 1900 yılında küçük bir kızın gizlediği kutuyu buldu ve içindekileri gösterdi. İşte gizemli kutunun içinden çıkanlar...

120 yıllık şaşırtıcı keşif! Evinde bulduğu 1900 yılından kalan kutuyu açtı!

Gizlenmiş kutular, saklı kalmış paketler ve unutulmuş çantalar... Tüm bunlar yıllar sonra bulunduğunda içinden nelerin çıkacağı herkes için merak unsuru.

Youtuber Mathieu Stern, eski aile evinin bodrumunda ufak bir kutu buldu ve içinde neler olduğunu paylaşmaya karar verdi.

Bulunan kutu 1900 yılından kalmaydı. 120 yıldır, saklandığı yerde keşfedilmeyi bekliyordu.

Kutudan çıkan bir iki incik boncuğun yanında iki tane de cam negatif yer alıyordu. Asıl merak unsuru bu negatiflerde ne fotoğrafı olduğuydu.

Dünyanın en eski fotoğraf baskı tekniklerinden biri olan mavi baskı tekniği ile bu fotoğraflarda ne olduğunu ortaya çıkardı.

Zahmetli bir süreç sonunda fotoğraflardan birinde 120 yıl önce yaşamış bir kedinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Diğer fotoğrafta ise, aynı kedi ve bir köpek vardı.

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