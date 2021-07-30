165 Hz ve 1000R Kavisli AOC GAMING G3 Serisi Monitörleri Tanıtıldı

AOC, bütün oyun segmentini AGON by AOC markası altında topladı. AGON by AOC, oyun monitörlerinden oyun kulaklıklarına, mekanik klavyelere, oyun farelerine, mouse pad'lere uzanan AOC'nin portföyündeki bütün oyunla ilgili ürünleri üç kategoride, tüm düzeylerdeki oyunculara hitap edecek şekilde kapsayacak.
Yeni isim altında piyasaya çıkarılacak ilk modeller, yeni AOC GAMING kategorisinin bir parçası olarak G3 Serisinden olacak. Beş yeni G3 ekran, 27 inçten (68.6 cm) 32 inç (80 cm) ve 34 inçe (86.4 cm) kadar uzanıyor, bütün modellerde agresif, 1000R bir kavis, 165 Hz yenileme hızı, ayrıca zarif, 3 taraftan da çerçevesiz bir tasarımı var. Kavisli G3 serisi ödüllü G2 serisini tamamlayacak ve geliştirecek (daha yüksek yenileme hızları ile) ancak onun yerini almayacak.
AOC Küresel Pazarlama Yöneticisi Stefan Sommer, şunları söyledi: "Oyun portföyümüzü 'AGON by AOC' şemsiyesi altında yeniden tanımlandırarak, kapsamlı oyun portföyümüzü daha tutarlı ve uyumlu olacak bir şekilde değiştireceğiz. Zevk için oyun oynayanlardan çekirdek, iddialı, rekabetçi ve espor oyuncularına dek, oyuncuların bir araya geldiği ve onlara en iyi uyan ürünler ile geliştirilen yeteneklerini gösterebildikleri epik bir kurgu dünyasını da görselleştiriyoruz."
Yeni AGON by AOC ligi şimdi burada ve sayıca da artmakta. Savaş sizi bekliyor, savaş boruları çalıyor. Artık ekipmanı sırtlanıp sizi bekleyen maceralar için konfor alanını bırakmanın vakti geldi ve çattı. Maceraperestler kendi yollarını bulmaya, zaten yürünmüş yollardan sapmaya ve kalplerinin sesini dinlemeye hazırlar. Ne de olsa, insanlar maceraya atılmazlarsa keşfedilmemiş dünyaların mucizelerini ve güzelliğini de deneyimleyemezler, öyle değil mi? Tabii eğer evinizin konforunda sanal savaş alanlarına açılan muhteşem, sürükleyici bir pencereniz varsa, durum başka.
Kendinizi maceraya kaptırın, kaderinizi keşfedin
Oyun dünyasında, oyun sahası birkaç kısa yılda tamamen değişti. Oyuncuların oyuna kendilerini kaptırmalarını ve rakiplerinin arasında en iyisi olmalarını sağlayan artan performansın ve 'oyunun içinde hissetme' isteğinin peşinde, yüksek yenileme oranlı oyun (144 Hz+) ve kavisli ekranlar artık "PC oyun deneyimi"ni tanımlıyor.
AOC'nin G3 serisi, oyunculara oyunun önüne geçebilmeleri için onları çok sevdikleri G2 serisinden gelen meşaleyi taşımaya devam ediyor.
AOC Avrupa Oyun Ürünleri Yöneticisi / IT Aksesuarları & Dokunmatik Monitörler Takım Lideri César Reyes Acosta, şunları söyledi: "G2 Serisi, çok hızlı bir şekilde bizim en popüler monitör serilerimizden biri oldu. Müşterilerimize bize duydukları güven için çok teşekkür ederiz. İşte bu yüzden G3 Serisi'ni piyasaya çıkardığımız için gurur ve heyecan duyuyoruz. AOC GAMING ürün grubuna değerli bir ek yarattığımıza inanıyoruz. Oynadığınız oyunda mutlak sürükleyiciliği sağlayan bu modelleri takdir edebilmek için bu 1000R kavisi kendi gözlerinizle görmelisiniz."
G3 serisi, tüm modellerinde daha belirgin bir 1000R kavise sahip. AOC'nin G2 serisindeki daha hafif 1500R kavise kıyasla, kullanıcıyı bütün yanlardan sarıyor. Birinci şahıs perspektifinden oynanan, tek oyunculu Aksiyon/FPS yarışları, RPG'ler, yarış ve simulasyon müsabakaları gibi oyunlar için, bu agresif kavis, monitörü sanal dünyalara açılan bir pencere olmaktan daha fazlasına dönüştürüyor. Çevresel görüşü tamamen sarıp sarmalayan 1000R kavisli ekranlarda oyun oynamak, masa başında bir sanal gerçeklik deneyimini yaşamaya benziyor aslında, sadece gerçek dünyadan tamamen "kopmak" gibi olumsuz yanları yok.
G3 serisinin tüm modelleri 165 Hz yenileme hızı sunan VA panelleri ile donatıldı, bu da oyun monitörlerindeki 144 Hz standardını yükseltiyor. Ayrıca Motion Blur Reduction ayarı, piksel tepki süresini sadece 1 ms (MPRT)'e düşürüyor, böylece oyuncular hayalet görüntü gibi dikkat dağıtan bozulmalar olmadan hızlı görsel geri bildirimi deneyimleyebilirler. Monitörler, Adaptive-Sync desteği ile donatılmış şekilde sunuluyorlar ve oyunculara akıcı ve yırtılma olmayan görseller sunuyorlar. Dahası, tüm modellerde çok düşük bir girdi gecikmesi var, böylece kullanıcıların aksiyonları, gözle görülür herhangi bir işlem gecikmesi olmadan, neredeyse anında ekranda görünebiliyor.
Yeni G-Menu yazılımı, oyuncuların monitör ayarlarını farelerine basitçe tıklayarak yapabilmelerini sağlıyor. Monitörde herhangi bir düğmeye dokunmalarına gerek yok. Ayrıca, Düşük Mavi Işık modu ve FlickerFree teknolojisi, oyuncuların göz sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.
Görsel olarak, VA panelleri çok yüksek bir kontrast oranı ve derin siyahlar ile doygun, göz alıcı renkler üretiyorlar. Bu da, karanlık sahneleri olan filmler izlemek ya da oyunlar oynamak için muhteşem. 178°/178° geniş görüntüleme açıları ise arkadaşların ve aile üyelerinin de bu eğlenceye katılabilecekleri anlamına geliyor.
Simulasyon ve yarış oyuncularına özel olarak tasarlanmış AOC CU34G3S, 21:9 görüntü oranına sahip, 34 inçlik bir VA paneline sahip. Ultra geniş WQHD (3440 x 1440) çözünürlüğün keskinliği 1000R kavis ile birleştiğinde, kullanıcıların çevresel görüşünü dolduruyor ve her şeye sahip, sürükleyici bir deneyimi beraberinde getiriyor. Yükseklik, sağa sola dönme ve eğilme ayarlı ayak ise, uzun süren oyun seansları için ergonomik bir kullanım sunuyor. İki adet 5W hoparlör ise zengin bir ses üretiyor.
FPS, aksiyon/RPG ya da diğer türler için ise, AOC iki 31.5 inçlik ve iki 27 inçlik G3 serisi monitörü de sunuyor, her iki boyut için de Full HD ve QHD çözünürlük versiyonu ile sunuluyor.
31.5 inçlik AOC CQ32G3SU ve 27 inçlik CQ27G3SU modellerinin ikisi de daha yaygın 16:9 görüntü oranı ile muhteşem netlik ve keskinlik sunan QHD (2560 x 1440) çözünürlüklü bir panel ile donatıldı. Sağlam ve zarif ayak, masada fazla yer kaplamıyor ve yayıntısız bir kurulum için bir kablo yönetim deliğine de sahip. Ayrıca ergonomik olarak doğru ve sağlıklı oyun seansları için de yüksekliği, eğilmesi ve sağa sola dönüşü ayarlanabilir. 31.5 inçlik model, iki adet 5W hoparlöre sahip. 27 inçlik versiyonu ise iki adet 3W hoparlöre sahip.
G3 serisinin diğer monitörleri ise 31.5 inçlik C32G3AE ve 27 inçlik C27G3U. Her ikisi de Full HD (1920 x 1080) çözünürlük sunuyor. Oynanan oyunlara ve kullanıcıların ekipmanına bağlı olarak, Full HD çözünürlükte oyun oynamak en optimal tercih olabilir. Her oyunun tadını çıkarmak ya da her oyunda rekabetçi bir performans sergilemek için, en yüksek çözünürlük gerekmiyor. Bazı oyuncular için, hız çok daha önemli. Bir QHD çözünürlükte yüksek kare hızları yakalamak ise düşük/orta seviye PC kurulumları için zorlu bir görev. 165 Hz yenileme hızına ve 1 ms MPRT'ye sahip, Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde yırtılmasız oyun sunan bu modeller, grupları içinde bütçeye en uygun olanlar ve ekipmanlarını geliştirmek isteyen, bütçesini de düşünen oyuncular için kusursuz. Daha geniş 31.5 inçlik C32G3AE modeli ise, eğme destekli basit bir ayak ve iki 5W hoparlör ile sunulurken, 27 inçlik C27G3U ise ergonomik, yüksekliği ayarlanabilen bir ayak ve iki adet 3W hoparlör ile sunuluyor.
G3 serisinin ilk modelleri, AOC CU34G3S, CQ32G3SU, C32G3AE, sırasıyla 819 USD, 539 USD, 419 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatlarından şimdiden piyasada bulunabilir. Diğer modeller ise – CQ27G3SU, C27G3U – sırasıyla 479 USD ve 399 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatlarından Eylül 2021'den itibaren piyasada bulunabilecek.
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