Windows Kullanım Oranlarında Yeni Misafir: Windows 11 Sahneye Çıktı!

AdDuplex, birkaç ay süren bir boşluktan sonra temmuz Windows sürümü kullanım raporunu açıkladı. Rapor, AdDuplex SDK kullanan 5.000'den fazla Microsoft Store uygulamasından alınan veriler ışığında hazırlandı. Bu ayın en önemli gelişmesi, Windows 11'in bilgisayarlarda kendini göstermesi. Windows 10 cephesinde ise, Mayıs ayında yayınlanan 21H1 sürümünün kullanım oranının %26'ya ulaştığı görülüyor.
Windows 10 21H1'in bu kullanım rakamları ile beraber, Windows'un son üç sürümünün kullanım oranının artık %88 seviyelerine ulaştığı görülüyor. En çok kullanılan sürüm %36,3 ile 20H2. 2004 sürümü ise %24,6 ile arkasından geliyor. Windows 11 kullanıcıları bu pastanın yüzde 1'lik bir kısmını oluşturuyor. Tabii ki bahsettiğimiz bu yüzde 1'lik kısım, Windows 11'in deneme sürümlerini kullanıyor.
Temmuz Windows kullanım oranlarını aşağıdaki grafikte detaylarıyla görebilirsiniz...
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