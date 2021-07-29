Windows Kullanım Oranlarında Yeni Misafir: Windows 11 Sahneye Çıktı!

Windows kullanım oranları, Temmuz ayı için yayınlandı. Windows 10'un en son güncellemesinin hızla yayıldığı, Windows 11'in ise kendini göstermeye başladığı görülüyor.

Windows 11 sahneye çıkmaya başladı

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