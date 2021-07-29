Intel'den Sürpriz karar: Qualcomm İçin Çip Üretecekler!

Sözleşmeli çip üretiminde TSMC ve Samsung ile mücadele etmeye çalışan Intel, Snapdragon çipleri birçok Android akıllı telefonun içinde bulunan Qualcomm için çip üretmeye başlayacağını duyurdu. Qualcomm, Intel'in 2024'te piyasaya süreceği vaat edilen Intel 20A işlem düğümünden etkilenmiş gibi görünüyor. Bu yeni transistor teknolojisi, çipin tükettiği gücü azaltmaya yardımcı olacak.
Intel bu duyuruyu yaparken, ayrıca iki "çığır açan" süreç teknolojisini de tanıttı: Intel'in on yıldan uzun süredir ilk yeni transistor mimarisi olan RibbonFET ve güç dağıtımı için endüstri de ilk defa kullanılacak bir teknoloji olan PowerVia.
Intel, yeni CEO'sunun yönetimi altında, şu anda Intel'in AMD (Gelişmiş Mikro Cihazlar) ve Nvidia gibi ana rakiplerine hizmet veren Tayvan merkezli TSMC ve Samsung'un hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyor.
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