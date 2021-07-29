Huawei P50 ve P50 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası

Huawei, yeni amiral gemisi telefonları P50 ve P50 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Harmony OS ile gelen telefonların tüm özellikleri haberimizde...

Huawei P50 ve P50 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

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