Huawei P50 ve P50 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fazlası

Huawei, uzun zamandır merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonlarını, yani Huawei P50 serisini resmi olarak tanıttı. Seri, Huawei P50 ve Huawei P50 Pro olmak üzere 2 farklı modeli içeriyor. Her iki telefon da Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS 2.0 ile geliyor, her ikisi de OLED ekranlara ve Leica kameralara sahip. Ayrıca suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 derecesine sahipler.
Huawei P50 Özellikleri
Öncelikle Huawei P50'ye göz atalım... Telefon Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setine sahip ve doğal olarak 5G desteği sunuyor. Bu işlemciyi 8 GB RAM destekliyor. Dahli depolama alanı seçenekleri 128 GB ve 256 GB olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabii ki Huawei P50, 256 GB'a kadar bellek kartı desteğine de sahip.
Huawei P50, 2.700 x 1.224 piksel çözünürlüğe sahip, 6.5 inç büyüklüğünde bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızını destekliyor.
P50'de üçlü kamera sistemine yer verilmiş. 13 megapiksel geni açı ve 12 megapiksel telefoto lense 50 megapiksellik ana lens eşlik ediyor. Önde ise bizi, 13 megapiksellik bir kamera karşılıyor.
Telefonun 4.100 mAh kapasiteli bataryası, en azından kağıt üzerinde biraz yetersiz gibi görünüyor. Ama bu batarya, 66 W hızlı şarj teknolojisiyle uyumlu.
Huawei P50 Pro Özellikleri
Huawei P50 Pro da, Snapdragon 888 yongası ile geliyor. Aslında beklenti, bu modelin Kirin 9000 yongası ile geleceği yönündeydi. Her ne kadar şu ana dek Kirin 9000'le ilgili bir açıklama duymasak da, telefonun Çin'de satılacak modelinde bu işlemciyi görmek halen mümkün olabilir.
Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Huawei her ne kadar farklı bir seçenekten bahsetmese de, bölgelere göre farklı RAM ve depolama alanı ile satılacak modeller olabileceğinin altını çiziyor.
Huawei P50 Pro, 2.700 x 1.228 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. P50 ile kıyaslandığında, bu ekranın hafif kavisli olduğu görülüyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı dikkat çekiyor.
Dörtlü kamera sistemi 50 megapiksel ana sensörden, 13 megapiksel geniş açı lensinden, 64 megapiksel telefoto lensinden ve 40 megapiksel monokrom sensörden oluşuyor. Telefoto lens, sabit çekimler için OIS ile destekleniyor. Önde ise 13 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunuyor.
P50 Pro da 66 W hızlı şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi ise 4.360 mAh.
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