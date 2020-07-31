18 Metrelik Devasa Robot, Yürümeye Hazırlanıyor. İzleyin...

Gördükleriniz bir oyuncağa ait değil - 18 metre boyundaki bu gerçek robotun şimdiye kadarki en büyük insan şeklindeki robot olduğu iddia ediliyor.
Japonya'daki Gundam Fabrikası'nda üretim aşamasında olan robotla bazı testler yapılmaya başlandı. Yürümeye hazırlanan robotun bacaklarının hareket ettiği görünüyor, bununla birlikte henüz bacakları üzerinde herhangi bir yük olmadığı gözleniyor. Gundam Fabrikası'nın ocak ayından beri üzerinde çalıştığı 25 tonluk robot, eklemli parmaklara, 24 derece serbestliğe sahip.
Yokohama Limanı'nda Tokyo'nun hemen dışında bulunan robot, burada bir sene kalacak.
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