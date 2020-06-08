180 Derecelik Casper Nirvana X400 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Casper, maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarladığı 10. Nesil işlemcili, 180 derece ekranlı, ultra ince ve hafif ürünü olan Nirvana X400'ü, kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, Casper Nirvana X400 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte Casper Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı!