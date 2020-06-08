180 Derecelik Casper Nirvana X400 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Casper, maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarladığı 10. Nesil işlemcili, 180 derece ekranlı, ultra ince ve hafif ürünü olan Nirvana X400'ü, kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, Casper Nirvana X400 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte Casper Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı!

Casper Nirvana X400 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri

Casper Nirvana X400, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 14" ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş hayatında yepyeni deneyimler sunmayı vadediyor. Uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı ve yüksek bağlantı hızı ile iş hayatında üretken olmak isteyenler için geliştirildi.

Yüksek performans ve hız

Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil Comet Lake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X400, 4.2GHz hızında ki Core i5 veya 4.9GHz hızında ki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre %20 daha fazla performans imkanı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

Dünyanın en hızlı depolama bileşeni olan M2 ve NVMe SSD versiyonları ile gündelik işlerin süresini en aza indiren Nirvana X400, optimal zaman ve yüksek hız sunuyor. Daha büyük boyutta depolama isteyen kullanıcılara 2TB SSD opsiyonu sunan X400, kullanıcılara birden fazla seçenekte konfigürasyon imkanı sunuyor.

Mobilite ile dijital çözümler

Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin arttığı günümüzde Casper Nirvana X400, 1.29 kg hafifliği ve 18.9mm inceliği ile mobiliteyi iş dünyasına sunmak için tasarlandı. Metalik tasarımı ve hafifliği ile çalışanların üretkenliğini ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan X400, pil ömrü ile de 10 saate varan uzun kullanımı deneyimi sağlıyor.

Geniş ve rahat görüş açısı

Özel alüminyum alaşımından yapılan menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekran sunan Nirvana X400 ekran özellikleri ile de çalışma hayatını optimize etmeyi vadediyor. 14" boyutundaki Anti-Glare, 250NIT parlaklık ve 1920X1080 FHD IPS ekranı sayesinde göz yormadan yüksek çözünürlük ve canlı renkleri deneyimleme imkanı sunuyor.

Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel'in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X400, maksimum 433Mpbs hızı ve geniş kapsama alanı ile her an her yerde çalışma deneyimi sağlıyor.

Diğer tüm Casper dizüstü bilgisayarlar gibi konfigüre edilebilen Nirvana X400 ürününe https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-laptop-x400 adresinden ulaşabilirsiniz.

Casper Nirvana X400 Teknik Özellikleri

İşlemci: MAX 10. Nesil Intel® Core™ i7 10510U

Ekran: FHD IPS LED Ekran – 250NIT Parlaklık

Ekran Kartı: Intel® UHD Graphics 620

Depolama: 1 * M.2 SATA

Batarya: 3 cell 36Whr kapasite

Ağırlık: 1.29 kg

Boyut: 324.9* 219.5* 18.95 mm

Tasarım: Metalik Siyah

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