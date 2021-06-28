19 - 25 Haziran: İşte COVID-19 Vakalarının En Çok ve En Az Artığı İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 - 25 Haziran haftasına ait yeni Koronavirüs haritasını açıkladı. Açıklama ile birlikte, Vaka sayısının en çok ve en az azaldığı iller de belli oldu.