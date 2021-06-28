19 - 25 Haziran: İşte COVID-19 Vakalarının En Çok ve En Az Artığı İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 – 25 Haziran haftasına ait yeni Koronavirüs haritasını, vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı. Ayrıca her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü iller de belli oldu.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada vaka sayısındaki düşüşün sürdüğünü ancak düşüş hızının azaldığını söyledi: "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."
3 Büyük İlde Son Durum
Her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı İstanbul'da 54.30 (bir önceki hafta 51.27), İzmir'de 27.40 (bir önceki hafta 25.99), Ankara'da ise 83.64 (bir önceki hafta 93.11) oldu. Buna göre İstanbul ve İzmir'de artış görülürken, Ankara'da düşüş meydana geldi.
En az vakanın görüldüğü ille Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu. En çok vaka ise, Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize'de tespit edildi.
19 – 25 Haziran Vaka Sayısı En Fazla Azalan İller
19 – 25 Haziran haftasında vaka sayısı en çok azalan iller Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu.
İl İl Koronavirüs Vaka Sayıları (Her 100 bin Kişi Başına, Yüksekten Düşüğe)
|
Ağrı
|
136,52
|
Eskişehir
|
112,85
|
Kütahya
|
102,48
|
Bitlis
|
96,58
|
Rize
|
95,54
|
Erzurum
|
95,22
|
Kırıkkale
|
89,7
|
Ankara
|
83,64
|
Sivas
|
78,32
|
Bolu
|
74,65
|
Kayseri
|
74,5
|
Ardahan
|
72,79
|
Isparta
|
69,04
|
Çorum
|
68,85
|
Kars
|
67,39
|
Gümüşhane
|
67,04
|
Kırşehir
|
65,83
|
Van
|
65,25
|
Sakarya
|
63,78
|
Artvin
|
59
|
Düzce
|
57,12
|
Tokat
|
56,87
|
Zonguldak
|
55,99
|
Diyarbakır
|
55,34
|
Hakkari
|
54,9
|
Trabzon
|
54,44
|
İstanbul
|
54,3
|
Erzincan
|
52,89
|
Yalova
|
52,89
|
Kocaeli
|
51,97
|
Denizli
|
51,01
|
Siirt
|
50,44
|
Mardin
|
48,55
|
Kastamonu
|
47,82
|
Bilecik
|
46,64
|
Konya
|
46,44
|
Burdur
|
46,05
|
Çankırı
|
45,21
|
Bartın
|
44,23
|
Bayburt
|
43,95
|
Malatya
|
43,29
|
Elazığ
|
43,2
|
Bursa
|
43,14
|
Ordu
|
42,95
|
Yozgat
|
42,23
|
Afyon
|
41,52
|
Niğde
|
41,15
|
Nevşehir
|
40,66
|
Tekirdağ
|
37,74
|
Muş
|
37,46
|
Batman
|
37,08
|
Bingöl
|
35,14
|
Balıkesir
|
34,91
|
Samsun
|
34,36
|
Karabük
|
33,66
|
Antalya
|
32,96
|
Uşak
|
32,21
|
Giresun
|
31,87
|
Kırklareli
|
31,79
|
Manisa
|
30,75
|
Aksaray
|
30,73
|
Amasya
|
28,61
|
İzmir
|
27,4
|
Şırnak
|
26,78
|
Karaman
|
26,68
|
Çanakkale
|
26,41
|
Şanlıurfa
|
25,53
|
Gaziantep
|
25,08
|
Tunceli
|
22,77
|
Muğla
|
21,48
|
Sinop
|
20,33
|
Mersin
|
18,3
|
Iğdır
|
17,39
|
Aydın
|
14,57
|
Kahramanmaraş
|
14,55
|
Kilis
|
14,01
|
Edirne
|
11,28
|
Adana
|
9,61
|
Hatay
|
6,99
|
Adıyaman
|
6,96
|
Osmaniye
|
4,92
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