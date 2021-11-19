1983'ün 3 "Kayıp" Oyunu, Çok Yakında Kartuş Formatında Piyasaya Çıkıyor!

1983 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ancak sonrasında bir daha haber alınamayan Aquaventure, Saboteur ve Yars' Return, sonunda piyasaya çıkıyor. Hem de kartuş formatında...