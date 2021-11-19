1983'ün 3 "Kayıp" Oyunu, Çok Yakında Kartuş Formatında Piyasaya Çıkıyor!

Bir dönemin efsanevi oyun konsolu Atari, tam çıkacak derken yıllardır ortadan kaybolan 3 oyunla yeniden gündeme geldi. 1983 yılında Atari 2600 platformunda piyasaya sürülmesi beklenen ancak sonrasında sırra kadem basan 3 oyun Aquaventure, Saboteur ve Yars' Return, sonunda piyasaya çıkıyor, hem de fiziksel formda ve kartuş formatında...
Atari VCS'de oynanabilen oyunlar, 50 dolar karşılığında standart sürümleriyle raflara çıkacakken, deluxe sürümü satın almak isteyenlerinse 150 dolar ödemeleri gerekecek. Bu versiyon içinde oyun kartuşlarının yanı sıra birinci sınıf bir poster ve çeşitli bonus materyalleri yer alacak.
Bu arada eğer bu oyunları koleksiyonunuza katmayı düşünüyorsanız acele etmeniz gerekiyor, zira oyunlar sınırlı sayıda üretiliyor. Her kartuştan sadece 1.983 adet üretileceğini söyleyelim. Ön siparişler önümüzdeki hafta Salı günü açılacak.
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