1989 Yılında Kalan Bir Laptop, Bitcoin Madencisine Çevrildi! Sonuç ise...

Kripto para madenciliği ile ilgili her gün farklı bir haber duymaya alıştık. Günümüzün konusu olan ancak anlaşılan o ki geleceğimizde çok daha yaygın hale gelecek olan kripto para madenciliği, geçmişimize de bir şekilde bulaşmış durumda.
Bir geliştirici, 1989 yılında üretilen bir dizüstü bilgisayarı kripto para madenciliği makinesine dönüştürmeyi başarmış. Elbette bunun onu nasıl zengin edeceği tartışılır.
Söz konusu bilgisayar 16MHz Intel 386SX işlemciden güç sağlayan Toshiba T3200SX. İşletim sistemi olarak MS-DOS kullanan laptop, şimdi biraz külüstür gibi görünebilir, fakat piyasaya ilk çıktığındaysa 6299 Dolar fiyat etiketi ile oldukça dikkat çekmiş bir makinedir.
Dmitrii Eliuseev isimli bir geliştirici, madencilik projesi kapsamında böyle bir deneyde bulunmuş ve sonunda Toshiba T3200SX'i kripto para madenciliği için uygun hale getirmeyi başarmış. Saniyede yalnızca 15 katmanlık performans elde edebilen Toshiba T3200SX, Eliuseev'in tahminine göre 584 milyon yılda 1 dolar değerinde Bitcoin üretebilecek. Elbette Eliuseev'in buradan bir servet beklemediği çok açık.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın