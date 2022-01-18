1989 Yılında Kalan Bir Laptop, Bitcoin Madencisine Çevrildi! Sonuç ise...

Dmitrii Eliuseev isimli bir geliştirici 1989 yılından kalma bir bilgisayarı kripto para madencisine çevirdi. Ama bu bilgisayarın birilerini zengin etmesi pek de mümkün görünmüyor!