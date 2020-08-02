1990'ların Mac OS 8'ini Modern PC'nizde Deneyin

1990'ların oyun demolarından Photoshop'a, Mac OS 8'i Windows'lu PC'nizde denemeniz, bu emulator sayesinde mümkün!

1990'ların Mac OS 8'ini Modern PC'nizde Deneyin

1990'ların Mac'lerini kullanmanın nasıl bir duygu olduğunu merak ettiyseniz veya o günleri yeniden yaşamak istiyorsanız, şans önünüze kadar geldi. Slack'ın geliştirici takımından Felix Rieseberg, Mac OS 8'i emule eden bir uygulama oluşturdu.

Projenin GitHub sayfasına göre her şey çalışsa da, JavaScript üzerinde çalıştığından "beklentinizi yüksek tutmamanızda fayda var". Yazılım, 1991'in Motorola işlemcili Macintosh Quadra 900 bilgisayarında Mac OS 8.1'i emule ediyor. Dolayısıyla Apple'ın PowerPC mimarisine geçmeden önceki dönemini tecrübe etmenizi sağlıyor.

Paketin içerisinde 1997 Macworld'ün demo diski bulunuyor, bu sayede Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated gibi oyunları deneyebiliyorsunuz. Photoshop 3, Premiere 4 ve Illustrator 5.5 gibi yazılımları da yazılım içerisinde bulmanız mümkün.

Emulator'ün içinde Internet Explorer ve Netscape bulunsa da, internete bağlanamıyor. Ancak dosya aktarmak isterseniz, bunun bir yolu var. Emulator içinde her şey sorunsuz çalışmasa da, geçmişe eğlenceli bir yolculuk için yeterli gibi görünüyor.

Mac OS 8'i denemek istiyorsanız, projenin GitHub sayfasından Windows'a yönelik Installer (yükleyici) veya Standalone (bağımsız, kurulumsuz) dosyayı indirebilirsiniz. MacOS ve Linux kullanıcıları da aynı sayfada ilgili sürümleri bulabilirler.

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1990'ların Mac OS 8'ini Modern PC'nizde Deneyin

 

 