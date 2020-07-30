Galaxy Z Fold 2'nin Sızan Yeni Görüntüsü, Delikli Kamerayı Doğruladı

Samsung'un 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak telefonlardan bir tanesi, Galaxy Z Fold 2 olabilir. Bugün sızan bir görüntü ise katlanan telefonun ön kamera düzenini doğruladı.
Sızan resme göre Samsung, Galaxy Fold'un devamı olacak bu telefonu "Galaxy Z Fold 2 5G" ismiyle anıyor. Görüntü, telefonun iç kısmındaki ekranın üstündeki daire şekilli kamera yuvasını doğruluyor. İlk Galaxy Fold'da ön kamera, iç ekranın sağ üst köşesine yakın bir konumda, geniş bir çentiğin içerisinde bulunuyordu.
İç tarafta 120Hz 7,59 inç Dynamic AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy Z Fold 2, dış kısmında 6,23 inç Super AMOLED ekrana yer verecek. Her iki ekranın da üzerinde 10MP selfie kamerasının bulunduğu söyleniyor. Arkada ise iddialara göre üçlü, 12MP+12MP+64MP kamera sistemi var.
Snapdragon 865+ yonga setiyle geleceği söylenen telefon, sızan belgelere göre 4.365mAh gücünde pille gelecek ve 25W hızlı şarjı destekleyecek.
Siyah ve kahverengi renk seçenekleriyle gelmesi beklenen Galaxy Z Fold'un fiyatının ilk Galaxy Fold ile aynı seviyede olacağına inanılıyor.
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