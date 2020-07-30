Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı Bağlayacak Yeni Kablosunu Döşüyor

Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlayacak yeni bir denizaltı kablosu döşeyeceğini duyurdu. Kablonun temel amacı, firmanın kurumsal ve tüketici ürünleri için veri aktarmak olacak.
Grace Hopper olarak adlandırılan yeni denizaltı kablo, yeni fiber optik anahtarlama gibi en son teknolojileri kullanacak ve bu alanda ilklere imza atacak. Google, bu sayede öncekilerden daha hızlı ve daha güvenilir bir bağlantı elde etmeyi umuyor. Google'ın bu alanda tecrübeli olan SubCom ile birlikte çalışmayı tercih ettiği Grace Hopper'ın 2022 itibariyle hazır olması bekleniyor.
Bu elbette Google'ın ilk denizaltı kablo girişimi değil. Firma daha önce Curie adlı denizaltı kabloları 2019'da döşemişti. Firmanın Dunant ve Equiano adlı iki özel kablo hattı daha bulunuyor.
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