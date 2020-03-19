Spider-Man (Örümcek Adam), Corona'ya Karşı Bir Süre Evden Çalışacak

Corona virüsünün (COVID-19) yayılmasına karşı yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak istemeyen film kahramanı Spider-Man, yani Örümcek Adam, eve kapandığını işte böyle gösterdi!