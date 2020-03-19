Spider-Man (Örümcek Adam), Corona'ya Karşı Bir Süre Evden Çalışacak

Dünya çapında birçok ülkede sinemalar dahil olmak üzere birçok sosyal alan, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için geçici olarak kapatılıyor. Spider-Man gibi film süper kahramanları da salgına karşı kendilerine has tedbirlerini almaya başladılar.
Spider-Man'in yönetmeni Jon Watts, pazar günü Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafta Spider-Man'in gözlükleriyle, evde nasıl çalıştığını gösterdi. Watts'ın fotoğrafın altına yazdığı "Herkes için güvende kalın" sözcükleri ise gözden kaçmadı. Bilindiği üzere virüse karşı aldığınız temizlik gibi önlemler, sizden çok başkalarını da korumaya yarıyor.
Paylaşılan fotoğraf, bir gün geriye dönüp baktığımızda Corona günlerini hatırlatmakta bizlere yardımcı olabilir.
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