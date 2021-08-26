2.000 Yıl Boyunca Çürümeyen Cesedin Gizemi Çözüldü!

Biri 1.600, diğeri 2.000 yıllık olan iki ceset, günümüzde kadar neredeyse hiç çürümeden nasıl geldi? İşte bu garip olayın ardında saklanan gizem...

  • Levent Öztürk
2.000 Yıl Boyunca Çürümeyen Cesedin Gizemi

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